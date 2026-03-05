Burak Yılmaz'dan hakem ve protestolar için açıklama!

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, kupadaki Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Burak Yılmaz, "Bugün bize beraberlik yetiyordu. Onu da maçı oynarken öğrendik. Defansif olarak iyi başladık. Maçı kontrol edip, son 20 dakika risk almayı strateji olarak belirledik. Ama bireysel bir hatadan, hiçbir şey yokken kornere attığımız toptan... Ama önemli değil, onları canı sağ olsun. Bireysel hataları kaldırmıyor bu maçlar." dedi.



"OFSAYT BEKLEDİK"



Sözlerine devam eden Yılmaz, "İkinci golde ofsayt bekledik. 2-0 oldu ve sonra kırıldık. Hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum çünkü bana ceza veriyorlar. Galatasaray 4 puan önde, Fenerbahçe kupanın en büyük favorisi olmak zorunda. Bunu bilerek sahaya çıktık. Çok üzüntülüyüm ama oyuncularımın canı sağ olsun." diye konuştu.



Burak Yılmaz, "Şu anda 9. sıradayız. Gaziantep FK, tarihinde en iyi 8. bitirmiş. Tek hedefimiz 8. bitirmek ve olursa 7. bitirmek. Oyun oynamaya çalışan bir takımız ama defansif olarak kendimizi geliştirmemiz gerekiyor." dedi.



Taraftarlarına mesaj gönderen Burak Yılmaz, "Hepsinden bir ricam var. Takımlarına sahip çıksınlar." diye konuştu.



MAÇ SAATİ TEPKİSİ



Pazar günü Fatih Karagümrük ile oynayacakları maçın saatine de tepki gösteren Burak Yılmaz, "Pazar günü 13.30'da oynuyoruz. Ramazan ayında 13.30'da maç ne kadar doğru, hepimiz orucuz. Bunu da düşünmüşlerdir." dedi.



TARAFTARA MESAJ



Taraftarın maç sonu tepkisine de değinen Burak Yılmaz, "Taraftar her zaman haklıdır. Ben çok çalışıyorum. Ne kadar fedakarlık yaptığımı herkes biliyor. Burası babanın çiftliği değil dediler ona çok üzüldüm. Taraftarın başım üzerinde yeri var. Pazar günü en kalabalık maçımızı oynayalım. Onlara yalvarıyorum. Gelsinler. Protesto edeceklerse maçtan sonra protesto etsinler. Onları daha fazla üzmenin gereği olmaz gerekeni de yaparız." ifadelerini kullandı.



Burak Yılmaz, son olarak ilk yarıda iptal edilen golleri ve Fenerbahçe'nin ofsayt bekledikleri pozisyonda golünün verilmesiyle ilgili olarak, "Ben artık ofsaytı bilmiyorum! Önceden bilmiyordum artık hiç bilmiyorum ne diyeyim ya hayırlısı..." dedi.



BASIN TOPLANTISI



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Yılmaz, şunları kaydetti:



"Odaklanmak zorundasın, karşında bireysel hatayı kaldırmayacak bir takım var. İkinci gol yüzde 100 ofsayt, hiç bana anlatmasınlar. Yarım saat bekleyip golü verdiler ondan sonra kırıldık. Risk aldık ya 2-2'yi bulacaktık ya da 3-4 olacaktı. Futbolun doğası bu ama beraberlikle de bitebilirdi. Çok üzüldüm çünkü bir şey değiştiremiyorum. Kendi takımımla alakalı değil, yapılan haksızlığı değiştirecek pozisyonda değilim. Değiştirecek pozisyonda olanları da anlamaya çalışıyorum. Ofsayt kuralının artık ne olduğunu bilmiyorum, bizim attığımız bir gol var. Fenerbahçeli futbolcuya çarpıp Sorescu'nun önünde kalıyor ve gol oluyor ama ofsayt veriyor. Galatasaray'ın golü 2 gün önce iptal ediliyor. Biz Trabzonspor'dan aynı golü yiyoruz gol veriliyor. Hakemlerle alakalı bir şey söyleyince ceza alıyorum. Bazı şeyleri değiştiremediğin yerde soğuyorum bazı şeylerden."



Oyuncularından özür dileyen ve 4-0'lık skorun kendi hatası olduğunu aktaran Yılmaz, "Benim tercihlerim. Demek ki onları iyi hazırlayamamışım. Kaybettiğimiz için çok üzgün ve kırgınım. Taraftara teşekkür ediyorum, bugün aslan gibi takımlarını desteklediler. Nasıl kazanınca bizi yukarı taşıyorlarsa kaybedince de eleştiri olacaktır." dedi.



Burak Yılmaz, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile yapacakları maça taraftarları davet ederek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Hepimizin oruç olduğu bir saatte, 13.30'da maçımız var. Bütün Gaziantep'i maça bekliyorum, lütfen en kalabalık olan maçımız olsun. 90 dakika takımlarını desteklesinler. Maç sonu kimi protesto edeceklerse başımızın üstünde yeri var. O zaman biz de gereğini yaparız. Elimizi vicdanımıza koyalım sizler bu takıma düşmüş gözüyle bakıyordunuz. Ben bu şehri üzemem, istenmiyorsak çekeriz gideriz. Bizler Gaziantep'i çok seviyoruz, zarar verdiğimi düşündüğüm bir an burada kalmayacağım. Şu an belki de tarih yazacağız, 7. sırada bitireceğiz. O yüzden elimizi vicdanımıza koyalım. Pazar günü stadı dolduralım, hala taraftarlar mutsuzsa gereğini yapacağım."



