Manchester United, Carrick ile ilk kez kaybetti!

St. James' Park'ta oynanan müsabakayı, Newcastle United 2-1'lik sonuçla kazandı.

Manchester United, Michael Carrick yönetiminde 8. maçında ilk kez kaybetti.



Newcastle United'ın gollerini 45+6'da Antony Gordon ve 90. dakikada William Osulo kaydetti. Manchester United'in tek golü ise 45+9'da Casemiro'dan geldi.



Newcastle'de Jacob Ramsey, ilk yarının uzatma anlarında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.





Bu sonuçla birlikte Newcastle United puanını 39'a çıkarttı, Manchester United ise 51 puanda kaldı.



GELECEK MAÇLARI



Newcastle United önümüzdeki hafta Stamford Bridge'de Chelsea'ye konuk olacak. MANU ise Düşler Tiyatrosunda Aston Villa'yı konuk edecek.

