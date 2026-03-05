04 Mart
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
04 Mart
Beşiktaş-Rizespor
4-1
04 Mart
Erzurumspor-Keçiörengücü
4-2
04 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kocaelispor
1-0
04 Mart
Hamburger SV-Leverkusen
0-1
04 Mart
Aston Villa-Chelsea
1-4
04 Mart
Brighton-Arsenal
0-1
04 Mart
Fulham-West Ham United
0-1
04 Mart
M.City-N. Forest
2-2
04 Mart
Newcastle-M. United
2-1
04 Mart
Rayo Vallecano-Real Oviedo
3-0
04 Mart
Real Sociedad-Athletic Bilbao
1-0

Manchester United, Carrick ile ilk kez kaybetti!

Newcastle United, Manchester United'ı son anlarda bulduğu gol ile 2-1 mağlup etti. Manchester United, Michael Carrick yönetiminde ilk kez kaybetti.

Premier Ligin 29. haftasında Newcastle United ile Manchester United kozlarını paylaştı. St. James' Park'ta oynanan müsabakayı, Newcastle United 2-1'lik sonuçla kazandı.

Manchester United, Michael Carrick yönetiminde 8. maçında ilk kez kaybetti.

Newcastle United'ın gollerini 45+6'da Antony Gordon ve 90. dakikada William Osulo kaydetti. Manchester United'in tek golü ise 45+9'da Casemiro'dan geldi.

Newcastle'de Jacob Ramsey, ilk yarının uzatma anlarında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.



Bu sonuçla birlikte Newcastle United puanını 39'a çıkarttı, Manchester United ise 51 puanda kaldı.

GELECEK MAÇLARI

Newcastle United önümüzdeki hafta Stamford Bridge'de Chelsea'ye konuk olacak. MANU ise Düşler Tiyatrosunda Aston Villa'yı konuk edecek. 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
