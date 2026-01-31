Nottingham Forest'tan Davide Frattesi hamlesi!

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Nottingham Forest, önemli bir transfere hazırlanıyor.
Nottingham Forest, Inter forması giyen orta saha oyuncusu Davide Frattesi ile ilgileniyor.
İngiliz basınında yer alan habere göre, Nottingham Forest'ın, Frattesi'nin ilk etapta kiralık transferi konusunda anlaşmaya yakın olduğu yazıldı.
Inter forması altında bu sezon 19 maçta süre bulan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen Davide Frattesi'nin, Inter ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
