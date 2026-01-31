İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Wolverhampton Wanderers ile Bournemouth karşı karşıya geldi. Molineux'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Bournemouth 2-0'lık skorla kazandı.



Bournemouth'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Eli Junior Kroupi ve 90+1. dakikada Alex Scott kaydetti.



Galibiyet hasreti 4 maça çıkan ve üst üste ikinci yenilgisini alan Wolves, 8 puanla son sırada kaldı. Son 4 maçta 10 puan toplayan Bournemouth ise 33 puana yükseldi ve küme düşme hattıyla arasındaki farkı 12'ye çıkardı.



Wolves, gelecek hafta Chelsea'yi konuk edecek. Bournmouth ise sahasında Aston Villa'yı konuk edecek.



