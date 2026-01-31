Beşiktaş'ta Asllani'den ilk maçta kırmızı!

Beşiktaş'ın yeni transferi Kristjan Asllani, ilk maçında kırmızı kart gördü.
Arnavut futbolcu, Konyaspor karşılaşmasına yedek başladı ve 76. dakikada oyuna dahil oldu.
Asllani, 82. dakikada VAR incelemesinin ardından doğrudan kırmızı kart gördü.
23 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.
Arnavut futbolcu, Konyaspor karşılaşmasına yedek başladı ve 76. dakikada oyuna dahil oldu.
Asllani, 82. dakikada VAR incelemesinin ardından doğrudan kırmızı kart gördü.
23 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.