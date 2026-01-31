Cerny'den bu sezon 6. gol

Beşiktaş, sahasında ağırladığı Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.
TÜMOSAN Konyaspor karşısında Beşiktaş'ın beraberlik golünü kaydeden Vaclav Cerny, siyah-beyazlı formayla 6. golünü attı.
34. dakikada yakaladığı fırsatta topu kaleye göndererek değerlendiren Cerny ligde 3 maçlık aranın ardından gol sevinci yaşadı.
Ligde 4. golüne imza atan tecrübeli oyuncu, Kocaelispor ve Trabzonspor (2) maçlarından sonra Konyaspor filelerini de havalandırdı. Cerny diğer 2 golünü ise Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 yendikleri maçta kaydetmişti.
