Beşiktaş'ın serisi 9 maç oldu!

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında ağırladığı Konyaspor'u 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1'lik skorla mağlup etti.
Beşiktaş, bu galibiyetle birlikte ligdeki yenilmezlik serisini 9 maça yükseldi. Siyah-beyazlılar, bu süreçte 5 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.
Süper Lig'deki son 9 maçını kaybetmeyen Beşiktaş (5G 4B), tek sezonda daha uzun bir seriyi en son 2022/23'ün son 15 maçında Şenol Güneş ile yaşadı.
✅1-3 Antalyaspor
⭕1-1 Samsunspor
✅0-2 Fatih Karagümrük
⭕2-2 Gaziantep FK
⭕3-3 Trabzonspor
✅1-0 Çaykur Rizespor
✅1-0 Kayserispor
⭕2-2 Eyüpspor
✅2-1 Konyaspor
Beşiktaş, ligde 9 maçtır kaybetmiyor. pic.twitter.com/HchnWsD6GY
