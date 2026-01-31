31 Ocak
Beşiktaş-Konyaspor
2-1
31 Ocak
Alanyaspor-Eyüpspor
1-3
31 Ocak
Santa Clara-Estoril
2-4
31 Ocak
S. Rotterdam-FC Groningen
23:00
31 Ocak
Bochum-Schalke 04
2-0
31 Ocak
E.Braunschweig-Karlsruher SC
1-0
31 Ocak
Holstein Kiel-Greuther Fürth
1-2
31 Ocak
Kaiserslautern-Elversberg
0-08'
31 Ocak
Cercle Brugge-Royal Antwerp
0-4
31 Ocak
Zulte Waregem-Westerlo
0-1
31 Ocak
St.Truiden-Sporting Charleroi
22:45
31 Ocak
Winterthur-Lausanne
2-1
31 Ocak
Servette-Sion
3-3
31 Ocak
Grasshopper-Lugano
0-06'
31 Ocak
Rio Ave-Arouca
0-379'
31 Ocak
Alkmaar-NEC Nijmegen
1-3
31 Ocak
Alverca-Estrela da Amadora
23:30
31 Ocak
Leicester City-Charlton Athletic
0-2
31 Ocak
Sheffield Wednesday-Wrexham
0-1
31 Ocak
Stoke City-Southampton
0-2
31 Ocak
Blackburn Rovers-Hull City
0-1
31 Ocak
Ipswich Town-Preston North End
1-1
31 Ocak
Middlesbrough-Norwich City
1-0
31 Ocak
Millwall-Sheffield United
1-1
31 Ocak
Oxford United-Birmingham City
0-2
31 Ocak
Portsmouth-West Bromwich
3-0
31 Ocak
QPR-Coventry City
2-1
31 Ocak
PEC Zwolle-Telstar
4-190'
31 Ocak
AS Monaco-Rennes
23:05
31 Ocak
Başakşehir-Rizespor
2-2
31 Ocak
Brighton-Everton
1-1
31 Ocak
Göztepe-Karagümrük
2-1
31 Ocak
Erzurumspor-Sarıyer
4-0
31 Ocak
Iğdır FK-Manisa FK
0-0
31 Ocak
Arca Çorum FK-Keçiörengücü
1-0
31 Ocak
Bodrum FK-Serik Belediyespor
3-0
31 Ocak
Augsburg-St. Pauli
2-1
31 Ocak
E. Frankfurt-Leverkusen
1-3
31 Ocak
Hoffenheim-Union Berlin
3-1
31 Ocak
RB Leipzig-Mainz 05
1-2
31 Ocak
Werder Bremen-Mönchengladbach
1-1
31 Ocak
Hamburger SV-Bayern Munih
2-2
31 Ocak
Leeds United-Arsenal
0-4
31 Ocak
Lorient-Nantes
1-179'
31 Ocak
Wolves-Bournemouth
0-2
31 Ocak
Chelsea-West Ham United
3-2
31 Ocak
Liverpool-Newcastle
23:00
31 Ocak
Real Oviedo-Girona
1-0
31 Ocak
Osasuna-Villarreal
2-2
31 Ocak
Levante-Atletico Madrid
0-0
31 Ocak
Elche-Barcelona
23:00
31 Ocak
Pisa-Sassuolo
1-3
31 Ocak
SSC Napoli-Fiorentina
2-1
31 Ocak
Cagliari-Verona
22:45
31 Ocak
Paris FC-Marsilya
2-2
31 Ocak
Watford-Swansea City
0-2

Orkun Kökçü: "Devamı gelecek demiştim"

Beşiktaş forması giyen Orkun Kökçü, Konyaspor karşılaşmasının ardından konuştu.

calendar 31 Ocak 2026 22:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Orkun Kökçü: 'Devamı gelecek demiştim'
Beşiktaş forması giyen Orkun Kökçü, Konyaspor maçının ardından konuştu.

Milli futbolcu, "Zor bir maçtı. Atmosfer farklıydı tabii. Ancak, ondan etkilenmedik. Kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Hocalarımız bizi çok iyi hazırladı. Bazen düştük ama sonunda 3 puanı kazanabildik." dedi.

Ligde üst üste iki haftadır gol atan Orkun Kökçü, golleriyle ilgili, "İlk golümü atsam diğerleri gelecek demiştim. Biliyordum böyle olacağını. İnşallah devamı gelir, burada durmaz. Güzel bir his. Özlemişim." diye konuştu.


Orkun Kökçü, "Galibiyet golü olduğu için ekstra oldu. Küçükken hep galibiyet golü diye hayal edersin. Çok şükür öyle oldu. En önemlisi takım olarak maçları kazanalım. Kimin gol attığının aslında pek bir önemi yok. Biz her maçı kazanmak için oynuyoruz, zor olsa da... Önümüze bakacağız. Kupa da çok önemli. Önümüzde bir kupa maçı var, oraya hazırlanacağız." açıklamasını yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
12 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
13 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
