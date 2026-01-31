Napoli, yenilginin yarasını sardı

İtalya Serie A'nın 23. haftasında Napoli ile Fiorentina karşı karşıya geldi. Stadio Diego Armando Maradona'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Napoli 2-1'lik skorla kazandı.
Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Antonio Vergara ve 49. dakikada Miguel Gutierrez kaydetti.
Fiorentina'nın tek golü 57. dakikada Manor Salomon'dan geldi.
Juventus yenilgisinin yarasını saran Napoli, puanını 46'ya yükseltti. Üst üste ikinci yenilgisini alan Fiorentina, 17 puanda kaldı.
Napoli, gelecek hafta Genoa deplasmanına gidecek. Fiorentina ise sahasında Torino'yu ağırlayacak.
