31 Ocak
Beşiktaş-Konyaspor
2-1
31 Ocak
Alanyaspor-Eyüpspor
1-3
31 Ocak
Santa Clara-Estoril
2-4
31 Ocak
S. Rotterdam-FC Groningen
0-052'
31 Ocak
Bochum-Schalke 04
2-0
31 Ocak
E.Braunschweig-Karlsruher SC
1-0
31 Ocak
Holstein Kiel-Greuther Fürth
1-2
31 Ocak
Kaiserslautern-Elversberg
1-279'
31 Ocak
Cercle Brugge-Royal Antwerp
0-4
31 Ocak
Zulte Waregem-Westerlo
0-1
31 Ocak
St.Truiden-Sporting Charleroi
0-165'
31 Ocak
Winterthur-Lausanne
2-1
31 Ocak
Servette-Sion
3-3
31 Ocak
Grasshopper-Lugano
0-182'
31 Ocak
Rio Ave-Arouca
0-3
31 Ocak
Alkmaar-NEC Nijmegen
1-3
31 Ocak
Alverca-Estrela da Amadora
0-041'
31 Ocak
Leicester City-Charlton Athletic
0-2
31 Ocak
Sheffield Wednesday-Wrexham
0-1
31 Ocak
Stoke City-Southampton
0-2
31 Ocak
Blackburn Rovers-Hull City
0-1
31 Ocak
Ipswich Town-Preston North End
1-1
31 Ocak
Middlesbrough-Norwich City
1-0
31 Ocak
Millwall-Sheffield United
1-1
31 Ocak
Oxford United-Birmingham City
0-2
31 Ocak
Portsmouth-West Bromwich
3-0
31 Ocak
QPR-Coventry City
2-1
31 Ocak
PEC Zwolle-Telstar
4-1
31 Ocak
AS Monaco-Rennes
1-045'
31 Ocak
Başakşehir-Rizespor
2-2
31 Ocak
Brighton-Everton
1-1
31 Ocak
Göztepe-Karagümrük
2-1
31 Ocak
Erzurumspor-Sarıyer
4-0
31 Ocak
Iğdır FK-Manisa FK
0-0
31 Ocak
Arca Çorum FK-Keçiörengücü
1-0
31 Ocak
Bodrum FK-Serik Belediyespor
3-0
31 Ocak
Augsburg-St. Pauli
2-1
31 Ocak
E. Frankfurt-Leverkusen
1-3
31 Ocak
Hoffenheim-Union Berlin
3-1
31 Ocak
RB Leipzig-Mainz 05
1-2
31 Ocak
Werder Bremen-Mönchengladbach
1-1
31 Ocak
Hamburger SV-Bayern Munih
2-2
31 Ocak
Leeds United-Arsenal
0-4
31 Ocak
Lorient-Nantes
2-1
31 Ocak
Wolves-Bournemouth
0-2
31 Ocak
Chelsea-West Ham United
3-2
31 Ocak
Liverpool-Newcastle
2-152'
31 Ocak
Real Oviedo-Girona
1-0
31 Ocak
Osasuna-Villarreal
2-2
31 Ocak
Levante-Atletico Madrid
0-0
31 Ocak
Elche-Barcelona
1-251'
31 Ocak
Pisa-Sassuolo
1-3
31 Ocak
SSC Napoli-Fiorentina
2-1
31 Ocak
Cagliari-Verona
2-066'
31 Ocak
Paris FC-Marsilya
2-2
31 Ocak
Watford-Swansea City
0-2

Stoilov'dan transfer ve sakatlık açıklaması!

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Fatih Karagümrük maçı sonrası konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, zor bir maçta 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Çünkü bizim adımızı böyle bir maçta 3 puan almak çok değerliydi." dedi. 

Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bekledikleri gibi çok zor bir mücadele olduğunu söyledi.

3 puanı alıp yollarına devam ettikleri için mutlu olduklarını vurgulayan Stoilov, "Belki de bu maçı her puana ihtiyacı olan bir rakibe karşı kazanmanın ne kadar zor olacağını yeterince iyi bir şekilde oyuncularıma anlatamamış olabilirim. Çünkü geçen yıl biz 4 puanla Avrupa'ya gidemedik ve bu 4 puanı aslında ligden düşen Hatay'a karşı kaybetmiştik. Bugün de aslında zor bir maç geçti bizim adımıza ama 3 puanı aldığımız için mutluyuz çünkü bizim adımızı böyle bir maçta 3 puan almak çok değerliydi." dedi.



Bir an önce kendi futbollarına dönmeleri gerektiğini kaydeden Stoilov, şöyle devam etti:

"Özellikle savunma anlamında rakibin 2-3 tane kalemizde yarattığı net fırsatlar oldu. Daha önce maçlarda rakibe bu fırsatları vermiyorduk. Bu savunmada hırs ve organizasyon anlamında eksiklikler yaşadığımızın bir göstergesi. Hücumda pozisyonlar yarattık ama orada da sonuçlandırma anlamında kesinlikle daha öz güvenli olmamız gerekiyor. Defansif organizasyonumuza hızlı bir şekilde geri dönmeliyiz. En üst seviyede ve aynı zamanda enerjimizi de çok hızlı bir şekilde yükseltmemiz gerekiyor. Bugün bu noktalarda eksik kaldığımızı düşünüyorum. Özellikle maçın ilk 17 dakikasında istediğimiz o yüksek enerjiyle maça başlayamadık. Bu bölümde rakip bizden daha iyiydi. Daha sonra enerjimizi yükselttik ve bu bölümde pozisyonlar bulmaya başladık, goller bulduk. Yolumuza devam edebilmemiz, hedefimizde yürüyebilmemiz adına gerçekten çok değerli 3 puan olduğunu düşünüyorum." 

Olaitan ve Janderson'un yeni transferlerin gelmesiyle birlikte goller atmaya başladığını vurgulayan Stoilov, "Rekabet ortamı böyle bir şey. Oyuncuları maksimum seviyelerine ulaşmaları için takımda kesinlikle bir rekabet ortamı oluşturmanız gerekiyor. Bu gerçekten takımın başarısı adına çok değerli ve aynı zamanda oyuncuların gelişimi adına. Bugün Olaitan ve Janderson'un daha fazla performans göstermelerini bekliyorum. Çünkü onların potansiyelinin bundan çok daha fazla olduğuna inanıyorum. Yeni gelen oyuncularımız da bir an önce forma yarışına girmelerini ve her şeyini vermelerini bekliyoruz." diye konuştu.

Stoilov, kaptan İsmail Köybaşı'nın antrenmanda sakatlandığını ve ilk izlenimen göre durumunun ciddi olduğunu, birkaç ay aralarında olamayacağını, Arda Okan Kurtulan'ın da sakatlığının kontrol edileceğini sözlerine ekledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
12 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
13 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
