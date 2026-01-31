Stoilov'dan transfer ve sakatlık açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, zor bir maçta 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Çünkü bizim adımızı böyle bir maçta 3 puan almak çok değerliydi." dedi.



Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bekledikleri gibi çok zor bir mücadele olduğunu söyledi.



3 puanı alıp yollarına devam ettikleri için mutlu olduklarını vurgulayan Stoilov, "Belki de bu maçı her puana ihtiyacı olan bir rakibe karşı kazanmanın ne kadar zor olacağını yeterince iyi bir şekilde oyuncularıma anlatamamış olabilirim. Çünkü geçen yıl biz 4 puanla Avrupa'ya gidemedik ve bu 4 puanı aslında ligden düşen Hatay'a karşı kaybetmiştik. Bugün de aslında zor bir maç geçti bizim adımıza ama 3 puanı aldığımız için mutluyuz çünkü bizim adımızı böyle bir maçta 3 puan almak çok değerliydi." dedi.

Bir an önce kendi futbollarına dönmeleri gerektiğini kaydeden Stoilov, şöyle devam etti:Olaitan ve Janderson'un yeni transferlerin gelmesiyle birlikte goller atmaya başladığını vurgulayan Stoilov,diye konuştu.Stoilov, kaptan İsmail Köybaşı'nın antrenmanda sakatlandığını ve ilk izlenimen göre durumunun ciddi olduğunu, birkaç ay aralarında olamayacağını, Arda Okan Kurtulan'ın da sakatlığının kontrol edileceğini sözlerine ekledi.