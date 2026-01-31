İngiltere Championship'in 30. haftasında Blackburn Rovers ile Hull City karşı karşıya geldi. Ewood Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Hull City 1-0'lık skorla kazandı.



Hull City'e galibiyeti getiren 82. dakikada Lewis Koumas attı.



Ligde üst üste 4. galibiyetini elde eden Hull City, 53 puanla 3. sıraya yükseldi. Blackburn Rovers ise 29 puanla küme düşme hattında kaldı.



Hull City, 1 maç eksiğine karşın zirve ile arasındaki puan farkını 5'e kadar indirdi.



Hull, gelecek hafta Watford'u ağırlayacak. Blackburn ise sahasında Sheffield Wednesday'i konuk edecek.



