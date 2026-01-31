Milan, Maignan ile nikah tazeledi!

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, iç transferde önemli bir imza attı.



Milan, kaleci Mike Maignan ile yeni sözleşme imzalandığını resmen duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Fransız file bekçisinin kontratı 30 Haziran 2031 tarihine kadar uzatıldı.



MILAN KARİYERİ



Milan kariyerinde şu ana kadar 188 resmi maça çıkan Maignan, 2021/22 sezonunda kazanılan Serie A şampiyonluğunda ve 2024 İtalya Süper Kupası zaferinde önemli rol oynadı. Fransız kaleci, bireysel olarak da 2021/22 sezonunda Serie A'da yılın en iyi kalecisi seçilme başarısı gösterdi.



