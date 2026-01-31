Joao Pereira: 'Bunun sorumlusu benim'

31 Ocak
Beşiktaş-Konyaspor
20:00
31 Ocak
Alanyaspor-Eyüpspor
1-3
31 Ocak
Santa Clara-Estoril
0-2DA
31 Ocak
S. Rotterdam-FC Groningen
23:00
31 Ocak
Bochum-Schalke 04
2-0
31 Ocak
E.Braunschweig-Karlsruher SC
1-0
31 Ocak
Holstein Kiel-Greuther Fürth
1-2
31 Ocak
Kaiserslautern-Elversberg
22:30
31 Ocak
Cercle Brugge-Royal Antwerp
0-462'
31 Ocak
Zulte Waregem-Westerlo
20:15
31 Ocak
St.Truiden-Sporting Charleroi
22:45
31 Ocak
Winterthur-Lausanne
20:00
31 Ocak
Servette-Sion
20:00
31 Ocak
Grasshopper-Lugano
22:30
31 Ocak
Rio Ave-Arouca
21:00
31 Ocak
Alkmaar-NEC Nijmegen
1-2DA
31 Ocak
Alverca-Estrela da Amadora
23:30
31 Ocak
Leicester City-Charlton Athletic
0-2
31 Ocak
Sheffield Wednesday-Wrexham
0-1
31 Ocak
Stoke City-Southampton
0-2
31 Ocak
Blackburn Rovers-Hull City
0-068'
31 Ocak
Ipswich Town-Preston North End
0-065'
31 Ocak
Middlesbrough-Norwich City
1-067'
31 Ocak
Millwall-Sheffield United
1-160'
31 Ocak
Oxford United-Birmingham City
0-267'
31 Ocak
Portsmouth-West Bromwich
3-066'
31 Ocak
QPR-Coventry City
0-164'
31 Ocak
PEC Zwolle-Telstar
20:45
31 Ocak
AS Monaco-Rennes
23:05
31 Ocak
Başakşehir-Rizespor
2-2
31 Ocak
Brighton-Everton
0-066'
31 Ocak
Göztepe-Karagümrük
20:00
31 Ocak
Erzurumspor-Sarıyer
4-0
31 Ocak
Iğdır FK-Manisa FK
0-0
31 Ocak
Arca Çorum FK-Keçiörengücü
1-0
31 Ocak
Bodrum FK-Serik Belediyespor
1-023'
31 Ocak
Augsburg-St. Pauli
2-190'
31 Ocak
E. Frankfurt-Leverkusen
1-390'
31 Ocak
Hoffenheim-Union Berlin
3-190'
31 Ocak
RB Leipzig-Mainz 05
1-290'
31 Ocak
Werder Bremen-Mönchengladbach
1-190'
31 Ocak
Hamburger SV-Bayern Munih
20:30
31 Ocak
Leeds United-Arsenal
0-265'
31 Ocak
Lorient-Nantes
21:00
31 Ocak
Wolves-Bournemouth
0-168'
31 Ocak
Chelsea-West Ham United
20:30
31 Ocak
Liverpool-Newcastle
23:00
31 Ocak
Real Oviedo-Girona
1-0
31 Ocak
Osasuna-Villarreal
2-1DA
31 Ocak
Levante-Atletico Madrid
20:30
31 Ocak
Elche-Barcelona
23:00
31 Ocak
Pisa-Sassuolo
1-3
31 Ocak
SSC Napoli-Fiorentina
20:00
31 Ocak
Cagliari-Verona
22:45
31 Ocak
Paris FC-Marsilya
0-125'
31 Ocak
Watford-Swansea City
0-166'

Joao Pereira: "Bunun sorumlusu benim"

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Eyüpspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

31 Ocak 2026 18:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Joao Pereira: 'Bunun sorumlusu benim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'a 3-1 mağlup olan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, ilk yarıya iyi başlamalarına rağmen ikinci yarıda yedikleri gollerle maçı kaybettiklerini söyledi.

Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, devre arasında oyuncularını maçın ikinci yarısı için dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunduğunu açıkladı.

Daha önceki maçlarda da müsabakaların ikinci yarılarında yedikleri goller olduğunu ifade eden Pereira, "O yüzden dikkatli olmamız gerektiğini söyledim ve sonuç olarak golü de yedik. Eyüpspor'un Beşiktaş'a karşı da iyi oynadığı konusunda uyarılarda bulunmuş olmama rağmen maalesef bu başımıza geldi" dedi. 



Maç 1-1 devam ederken ev sahibi oldukları için biraz risk aldıklarını anlatan Pereira, "Kazanmak istiyorduk, hırslı olmamız gerekiyordu kendi sahamızda olduğumuz için. İkinci golü bulmak için şanslarda bulduk ama golü atamadık" şeklinde konuştu.

Bir geçiş pozisyonundan ikinci golü yediklerini ve bu golün maçı hemen hemen bitiren bir gol olduğunu dile getiren Pereira, "Daha sonra maçın son dakikalarında daha fazla risk alarak Lima'yı öne aldık. Çünkü artık 2-2'yi bulmaya çalışıyorduk. Oradan da yine bir geçiş pozisyonundan üçüncü golü yedik. Belki bugün biraz fazla hırslıydım 3 puanı çok istiyordum ama neticede bir puan bile alamadık. Belki bu da iyi bir şey olmadı bizim için. Ama bu benim hayatta kalma şeklim biraz. Her zaman daha fazlasını istemek. Ama bugün maalesef hiçbirini alamadık. Normalde biz son dakikalarda her zaman gol bulan bir takımdık ama son maçlarda hiç yemediğimiz goller yemeye başladık. Bunun sorumlusu benim. Bunun çözümünü ben bulacağım ve bunu değiştirip bu durumu değiştireceğiz" dedi. 

Maçın son bölümünde Alanyaspor taraftarlarının istifa tezahüratlarıyla ilgili olarakta konuşan Pereira, "Öncelikle şunu söyleyeyim, daha aşağı düşmüyoruz şu an ortadayız. Bugün kazanmış olsaydık, düşme hattından on puan önde olacaktık. Benim oyuncularım Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye karşı çok iyi maçlar çıkaran aynı oyuncularım ve ben de aynı hocayım hala. Ama tabii ki bu şekilde protesto edebilirler, bağırabilirler çünkü onlar taraftarlar istediklerini yapabilirler. Evet kendi sahamızda bizim altımızda olan bir takıma 3-1 yenildik. Böyle bir tepkileri olabilir. Bunu normal buluyorum" şeklinde konuştu.

Alanyaspor'un ligde yeteri kadar galibiyet alamadığını ve bunun için daha fazla çalışacaklarını ifade eden Pereira, şöyle konuştu:

"Ben hemen havlu atıp pes eden bir hoca değilim. Evet ben bu durumdan mutlu değilim. Sonuçlar bizim için iyi olmadı ama şöyle bir bakarsanız Çaykur Rizespor maçında 23 tane şut attık ve sadece 1 gol bulabildik. Bugün 17 tane şutumuz var ki bunların bazıları çok net pozisyonlar olmasına rağmen bir tane golümüz var. Futbol bu. Böyle sonuçlar olabiliyor. Ben şunu söylemek istiyorum. Sürece inanıyorum. Biz daha iyisini bulacağız. Ben burada hiçbir zaman bahane üretmedim. Ben her zaman çözüm bulmak için çalışıyorum ve daha iyisini yapacağız."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
12 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
13 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
14 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
