Joao Pereira: 'Bunun sorumlusu benim'

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'a 3-1 mağlup olan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, ilk yarıya iyi başlamalarına rağmen ikinci yarıda yedikleri gollerle maçı kaybettiklerini söyledi.



Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, devre arasında oyuncularını maçın ikinci yarısı için dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunduğunu açıkladı.



Daha önceki maçlarda da müsabakaların ikinci yarılarında yedikleri goller olduğunu ifade eden Pereira, "O yüzden dikkatli olmamız gerektiğini söyledim ve sonuç olarak golü de yedik. Eyüpspor'un Beşiktaş'a karşı da iyi oynadığı konusunda uyarılarda bulunmuş olmama rağmen maalesef bu başımıza geldi" dedi.

Maç 1-1 devam ederken ev sahibi oldukları için biraz risk aldıklarını anlatan Pereira,şeklinde konuştu.Bir geçiş pozisyonundan ikinci golü yediklerini ve bu golün maçı hemen hemen bitiren bir gol olduğunu dile getiren Pereira,dedi.Maçın son bölümünde Alanyaspor taraftarlarının istifa tezahüratlarıyla ilgili olarakta konuşan Pereira,şeklinde konuştu.Alanyaspor'un ligde yeteri kadar galibiyet alamadığını ve bunun için daha fazla çalışacaklarını ifade eden Pereira, şöyle konuştu: