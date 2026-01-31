Muaythai sporcusu sayısında 'büyük' artış

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, 250 bin kayıtlı sporcuya ulaştıklarını söyledi.Yıldız, AA muhabirine, kökeni Tayland olan ve "Tayland boksu" diye bilinen muaythai branşının mücadele sporu olduğunu belirtti.Yıldız, sert ve zor bir spor dalı olan muaythaiyi herkesin ringe çıkarak yapamayacağını, bu sporda vuruşların gerçek, tekmelerin göstermelik olmadığını ifade etti.Dünyada sportif altyapının eşitlenmesiyle muaythai gibi sert spor dallarına kadın kategorilerinin de eklendiğini aktaran Yıldız, Türkiye'de yaklaşık 100 bin kadın sporcunun muaythai branşında mücadele ettiği bilgisini verdi.Yıldız, federasoynun 250 bin kayıtlı sporcu sayısına ulaştığını dile getirdi.Branşa ilginin her geçen gün arttığını aktaran Yıldız, şöyle devam etti:"İçerisinde tekme, yumruk, diz ve dirsek kullanılan çok donanımlı, 8 eklemin kullanıldığı bir spor dalı. Dünyada 35 yıldır var ama ülkemizde yaklaşık 23 yıldır resmi spor dalı olarak çok yol kat ettik. Şu anda 250 bin kayıtlı sporcumuz, 3 bine yakın antrenör, 3 bine yakın hakemimiz ve 1500 spor kulübümüz var. Ciddi bir rakam bu. Aslında çabuk büyümesi ve gelişmesi zor bir spor ama inanın ülkemizde beklediğimizin çok üzerinde büyüdük. Biz 8 bin sporcuyla başladık, bugün 250 bin kayıtlı sporcumuz var ve 81 ilde faaliz. 7 bölgede şampiyona yapıyoruz ve her bölgeye 250 ila 450 arasında sporcu katılabiliyor. Birçok spor dalından daha büyük bir kitleye ulaşıyoruz. Türkiye genelinde çığ gibi büyüyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Kayseri'de ERVA adı altında yaptığı proje sporun altyapısına ciddi destek veriyor. 3 yıl sonra gerek uluslararası şampiyonalarda gerekse olimpiyatlarda ülkemizin bir madalya patlaması yapacağını düşünüyorum."Geçlerin gelişiminde sporun çok önemli olduğunu vurgulayan Yıldız, her gencin bir spor dalıyla ilgilenmesi ve lisans alması gerektiğini sözlerine ekledi.