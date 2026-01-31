Zeki Çelik'ten 4 milyon euro'luk talep

Roma forması giyen Zeki Çelik'in yeni sözleşme için İtalyan ekibinden talebi ortaya çıktı.



Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Roma'dan yıllık net 2,5 milyon euro kazanan milli futbolcu, sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak için İtalyan ekibinden 3,5 - 4 milyon euro talep ediyor.



Roma ise Zeki Çelik'in bu talebini karşılamaya sıcak bakmıyor.



Gian Piero Gasperini ile bu sezon iyi bir form ve grafik yakalayan 28 yaşındaki Zeki Çelik, bu sezon çıktığı 28 maçta 1 gol attı ve 3 asist yaptı.



2022 yılından bu yana İtalyan ekibinde oynayan Zeki Çelik, Roma forması altında toplamda 134 maçta 2 gol, 9 asistlik performans sergiledi.



