Fenerbahçe Sidiki Cherif'i İstanbul'a getiriyor

31 Ocak
Beşiktaş-Konyaspor
20:00
31 Ocak
Alanyaspor-Eyüpspor
1-3
31 Ocak
Santa Clara-Estoril
0-2DA
31 Ocak
S. Rotterdam-FC Groningen
23:00
31 Ocak
Bochum-Schalke 04
2-0
31 Ocak
E.Braunschweig-Karlsruher SC
1-0
31 Ocak
Holstein Kiel-Greuther Fürth
1-2
31 Ocak
Kaiserslautern-Elversberg
22:30
31 Ocak
Cercle Brugge-Royal Antwerp
0-462'
31 Ocak
Zulte Waregem-Westerlo
20:15
31 Ocak
St.Truiden-Sporting Charleroi
22:45
31 Ocak
Winterthur-Lausanne
20:00
31 Ocak
Servette-Sion
20:00
31 Ocak
Grasshopper-Lugano
22:30
31 Ocak
Rio Ave-Arouca
21:00
31 Ocak
Alkmaar-NEC Nijmegen
1-2DA
31 Ocak
Alverca-Estrela da Amadora
23:30
31 Ocak
Leicester City-Charlton Athletic
0-2
31 Ocak
Sheffield Wednesday-Wrexham
0-1
31 Ocak
Stoke City-Southampton
0-2
31 Ocak
Blackburn Rovers-Hull City
0-068'
31 Ocak
Ipswich Town-Preston North End
0-065'
31 Ocak
Middlesbrough-Norwich City
1-067'
31 Ocak
Millwall-Sheffield United
1-160'
31 Ocak
Oxford United-Birmingham City
0-267'
31 Ocak
Portsmouth-West Bromwich
3-066'
31 Ocak
QPR-Coventry City
0-164'
31 Ocak
PEC Zwolle-Telstar
20:45
31 Ocak
AS Monaco-Rennes
23:05
31 Ocak
Başakşehir-Rizespor
2-2
31 Ocak
Brighton-Everton
0-066'
31 Ocak
Göztepe-Karagümrük
20:00
31 Ocak
Erzurumspor-Sarıyer
4-0
31 Ocak
Iğdır FK-Manisa FK
0-0
31 Ocak
Arca Çorum FK-Keçiörengücü
1-0
31 Ocak
Bodrum FK-Serik Belediyespor
1-023'
31 Ocak
Augsburg-St. Pauli
2-190'
31 Ocak
E. Frankfurt-Leverkusen
1-390'
31 Ocak
Hoffenheim-Union Berlin
3-190'
31 Ocak
RB Leipzig-Mainz 05
1-290'
31 Ocak
Werder Bremen-Mönchengladbach
1-190'
31 Ocak
Hamburger SV-Bayern Munih
20:30
31 Ocak
Leeds United-Arsenal
0-265'
31 Ocak
Lorient-Nantes
21:00
31 Ocak
Wolves-Bournemouth
0-168'
31 Ocak
Chelsea-West Ham United
20:30
31 Ocak
Liverpool-Newcastle
23:00
31 Ocak
Real Oviedo-Girona
1-0
31 Ocak
Osasuna-Villarreal
2-1DA
31 Ocak
Levante-Atletico Madrid
20:30
31 Ocak
Elche-Barcelona
23:00
31 Ocak
Pisa-Sassuolo
1-3
31 Ocak
SSC Napoli-Fiorentina
20:00
31 Ocak
Cagliari-Verona
22:45
31 Ocak
Paris FC-Marsilya
0-125'
31 Ocak
Watford-Swansea City
0-166'

Fenerbahçe Sidiki Cherif'i İstanbul'a getiriyor

Fenerbahçe, transferinde sona geldiği Sidiki Cherif'i bu gece yarısı İstanbul'a getirmeyi planlıyor. Sağlık kontrollerinin ardından pazar günü resmi imzaların atılması bekleniyor.

Fenerbahçe Sidiki Cherif'i İstanbul'a getiriyor
Ara transfer döneminde Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi'yi renklerine bağlayan Fenerbahçe, 4. transferini Sidiki Cherif ile gerçekleştiriyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Sidiki Cherif transferinde Fenerbahçe ile Angers arasında sözlü anlaşma sağlandığını duyurdu.

ANLAŞMANIN DETAYLARI


Romano'nun aktardığı bilgilere göre sarı-lacivertliler, bu transfer kapsamında 4 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek.

Anlaşmada ayrıca 18 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunurken, performansa bağlı 3 milyon Euro bonus maddesi de yer alıyor.

PREMIER LİG EKİPLERİNİ İSTEMEDİ

Cherif'in, Premier Lig'den gelen tekliflere rağmen önceliğini Fenerbahçe'ye verdiği ve cuma günü sarı-lacivertlilere "evet" dediği öğrenildi.

FENERBAHÇE'NİN UÇUŞ PLANI

Öte yandan Nicolo Schira'nın aktardığı bilgiye göre Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i bu gece yarısı İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

PAZAR GÜNÜ İMZALAR ATILIYOR

Haberde, sağlık kontrollerinin ardından pazar günü resmi imzaların atılması beklendiği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Angers altyapısında yetişen ve 2023 yazında profesyonel sözleşme imzalanan 19 yaşındaki Sidiki Cherif, bu sezon Ligue 1'de çıktığı 19 maçta 4 gollük skor katkısı verdi.  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
12 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
13 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
14 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
