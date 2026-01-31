31 Ocak
Beşiktaş-Konyaspor
20:00
31 Ocak
Alanyaspor-Eyüpspor
1-3
31 Ocak
Santa Clara-Estoril
0-245'
31 Ocak
S. Rotterdam-FC Groningen
23:00
31 Ocak
Bochum-Schalke 04
2-0
31 Ocak
E.Braunschweig-Karlsruher SC
1-0
31 Ocak
Holstein Kiel-Greuther Fürth
1-2
31 Ocak
Kaiserslautern-Elversberg
22:30
31 Ocak
Cercle Brugge-Royal Antwerp
0-459'
31 Ocak
Zulte Waregem-Westerlo
20:15
31 Ocak
St.Truiden-Sporting Charleroi
22:45
31 Ocak
Winterthur-Lausanne
20:00
31 Ocak
Servette-Sion
20:00
31 Ocak
Grasshopper-Lugano
22:30
31 Ocak
Rio Ave-Arouca
21:00
31 Ocak
Alkmaar-NEC Nijmegen
1-2DA
31 Ocak
Alverca-Estrela da Amadora
23:30
31 Ocak
Leicester City-Charlton Athletic
0-2
31 Ocak
Sheffield Wednesday-Wrexham
0-1
31 Ocak
Stoke City-Southampton
0-2
31 Ocak
Blackburn Rovers-Hull City
0-065'
31 Ocak
Ipswich Town-Preston North End
0-062'
31 Ocak
Middlesbrough-Norwich City
1-064'
31 Ocak
Millwall-Sheffield United
1-157'
31 Ocak
Oxford United-Birmingham City
0-164'
31 Ocak
Portsmouth-West Bromwich
3-063'
31 Ocak
QPR-Coventry City
0-161'
31 Ocak
PEC Zwolle-Telstar
20:45
31 Ocak
AS Monaco-Rennes
23:05
31 Ocak
Başakşehir-Rizespor
2-2
31 Ocak
Brighton-Everton
0-063'
31 Ocak
Göztepe-Karagümrük
20:00
31 Ocak
Erzurumspor-Sarıyer
4-0
31 Ocak
Iğdır FK-Manisa FK
0-0
31 Ocak
Arca Çorum FK-Keçiörengücü
1-0
31 Ocak
Bodrum FK-Serik Belediyespor
0-020'
31 Ocak
Augsburg-St. Pauli
2-190'
31 Ocak
E. Frankfurt-Leverkusen
1-290'
31 Ocak
Hoffenheim-Union Berlin
3-190'
31 Ocak
RB Leipzig-Mainz 05
1-287'
31 Ocak
Werder Bremen-Mönchengladbach
0-190'
31 Ocak
Hamburger SV-Bayern Munih
20:30
31 Ocak
Leeds United-Arsenal
0-262'
31 Ocak
Lorient-Nantes
21:00
31 Ocak
Wolves-Bournemouth
0-165'
31 Ocak
Chelsea-West Ham United
20:30
31 Ocak
Liverpool-Newcastle
23:00
31 Ocak
Real Oviedo-Girona
1-0
31 Ocak
Osasuna-Villarreal
2-1DA
31 Ocak
Levante-Atletico Madrid
20:30
31 Ocak
Elche-Barcelona
23:00
31 Ocak
Pisa-Sassuolo
1-3
31 Ocak
SSC Napoli-Fiorentina
20:00
31 Ocak
Cagliari-Verona
22:45
31 Ocak
Paris FC-Marsilya
0-122'
31 Ocak
Watford-Swansea City
0-163'

Başakşehir - Rizespor: 4 gol var ama galip yok!

Süper Lig'de Başakşehir ile Rizespor arasındaki mücadele 2-2 sona erdi.

calendar 31 Ocak 2026 18:56 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2026 19:05
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Başakşehir - Rizespor: 4 gol var ama galip yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'in 20. haftasında Başakşehir, sahasında Rizespor ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maç 2-2 sona erdi.

Başakşehir, 19. dakikada Eldor Shomurodov ile 1-0 öne geçti. Rizespor, 45+1. dakikada Taha Şahin'in golüyle 1-1'i buldu. Taha'nın bu dakikadaki şutu savunmaya da çarptı ve ağlara gitti. Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Rizespor, 68. dakikada Valentin Mihaila ile Başakşehir deplasmanında 2-1 öne geçti.


Başakşehir, 74. dakikada Bertuğ Yıldırım'ın golüyle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Başakşehir 30, Rizespor 20 puana yükseldi.

Başakşehir, ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak. Rizespor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada Laçi'nin uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta kaleci Muhammed Şengezer topu kornere çeldi.

7. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağdan ortasında arka direkteki Harit'in şutunda kaleci Erdem Canpolat gole izin vermedi.

9. dakikada RAMS Başakşehir'in kazandığı penaltı ve Çaykur Rizesporlu futbolcu Taylan Antalyalı'nın gördüğü kırmızı kart, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Ceza sahasında Taylan Antalyalı ile girdiği ikili mücadelede Shomurodov'un yerde kalması üzerine maçın hakemi Yiğit Arslan, penaltı kararı verdi. Hakem Arslan, ayrıca Taylan'ı da direkt kırmızı kartla cezalandırdı. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen Yiğit Arslan, faul olmadığına karar vererek penaltı ve kırmızı kart kararlarını iptal etti.

19. dakikada Başakşehir öne geçti. Olawoyin'den topu kaptıktan sonra sol çaprazdan ceza sahasına giren Operi, pasını Shomurodov'a verdi. Özbek futbolcu, penaltı noktası civarından yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Erdem Canpolat'ın sağından filelerle buluşturdu: 1-0.

45+1. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği sağladı. Hojer'in ceza sahası dışından sol çaprazdan ortasında Opoku'nun uzaklaştırmak istediği top, Taha Şahin'in önünde kaldı. Taha'nın ceza yayı içinde bekletmeden yaptığı sert vuruşta altıpasın önünde Duarte'ye çarparak yön değiştiren meşin yuvarlak, ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, atılan karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)


49. dakikada Harit'in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Fayzullayev'in sert şutunda, kaleci Erdem Canpolat gole izin vermedi.

68. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Orta sahada Laçi'nin pasında sol kanatta Mihaila topla buluştu. Rumen oyuncu, ceza yayının solundan yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.

74. dakikada RAMS Başakşehir beraberliği sağladı. Kaluzinski'nin sağdan kullandığı kornerde Bertuğ Yıldırım'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Yiğit Arslan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Emin Tuğral

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Dk. 79 Onur Bulut), Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut Güneş (Dk. 73 Kaluzinski), Fayzullayev (Dk. 63 Da Costa), Shomurodov, Harit (Dk. 73 Brnic), Selke (Dk. 63 Bertuğ Yıldırım)

Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydın, Hojer, Laçi, Taylan Antalyalı (Dk. 86 Emrecan Bulut), Mihaila (Dk. 73 Mithat Pala), Olawoyin (Dk. 86 Buljubasic), Zeqiri (Dk. 79 Mebude), Sowe

Goller: Dk. 19 Shomurodov, Dk. 74 Bertuğ Yıldırım (RAMS Başakşehir), Dk. 45+1 Taha Şahin, Dk. 68 Mihaila (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Dk. 58 Opoku (RAMS Başakşehir)

