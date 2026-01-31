Süper Lig'in 20. haftasında Başakşehir, sahasında Rizespor ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maç 2-2 sona erdi.
Başakşehir, 19. dakikada Eldor Shomurodov ile 1-0 öne geçti. Rizespor, 45+1. dakikada Taha Şahin'in golüyle 1-1'i buldu. Taha'nın bu dakikadaki şutu savunmaya da çarptı ve ağlara gitti. Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
Rizespor, 68. dakikada Valentin Mihaila ile Başakşehir deplasmanında 2-1 öne geçti.
Başakşehir, 74. dakikada Bertuğ Yıldırım'ın golüyle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Başakşehir 30, Rizespor 20 puana yükseldi.
Başakşehir, ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak. Rizespor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada Laçi'nin uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta kaleci Muhammed Şengezer topu kornere çeldi.
7. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağdan ortasında arka direkteki Harit'in şutunda kaleci Erdem Canpolat gole izin vermedi.
9. dakikada RAMS Başakşehir'in kazandığı penaltı ve Çaykur Rizesporlu futbolcu Taylan Antalyalı'nın gördüğü kırmızı kart, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Ceza sahasında Taylan Antalyalı ile girdiği ikili mücadelede Shomurodov'un yerde kalması üzerine maçın hakemi Yiğit Arslan, penaltı kararı verdi. Hakem Arslan, ayrıca Taylan'ı da direkt kırmızı kartla cezalandırdı. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen Yiğit Arslan, faul olmadığına karar vererek penaltı ve kırmızı kart kararlarını iptal etti.
19. dakikada Başakşehir öne geçti. Olawoyin'den topu kaptıktan sonra sol çaprazdan ceza sahasına giren Operi, pasını Shomurodov'a verdi. Özbek futbolcu, penaltı noktası civarından yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Erdem Canpolat'ın sağından filelerle buluşturdu: 1-0.
45+1. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği sağladı. Hojer'in ceza sahası dışından sol çaprazdan ortasında Opoku'nun uzaklaştırmak istediği top, Taha Şahin'in önünde kaldı. Taha'nın ceza yayı içinde bekletmeden yaptığı sert vuruşta altıpasın önünde Duarte'ye çarparak yön değiştiren meşin yuvarlak, ağlara gitti: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı, atılan karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
49. dakikada Harit'in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Fayzullayev'in sert şutunda, kaleci Erdem Canpolat gole izin vermedi.
68. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Orta sahada Laçi'nin pasında sol kanatta Mihaila topla buluştu. Rumen oyuncu, ceza yayının solundan yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.
74. dakikada RAMS Başakşehir beraberliği sağladı. Kaluzinski'nin sağdan kullandığı kornerde Bertuğ Yıldırım'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2.
Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Yiğit Arslan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Emin Tuğral
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Dk. 79 Onur Bulut), Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut Güneş (Dk. 73 Kaluzinski), Fayzullayev (Dk. 63 Da Costa), Shomurodov, Harit (Dk. 73 Brnic), Selke (Dk. 63 Bertuğ Yıldırım)
Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydın, Hojer, Laçi, Taylan Antalyalı (Dk. 86 Emrecan Bulut), Mihaila (Dk. 73 Mithat Pala), Olawoyin (Dk. 86 Buljubasic), Zeqiri (Dk. 79 Mebude), Sowe
Goller: Dk. 19 Shomurodov, Dk. 74 Bertuğ Yıldırım (RAMS Başakşehir), Dk. 45+1 Taha Şahin, Dk. 68 Mihaila (Çaykur Rizespor)
Sarı kart: Dk. 58 Opoku (RAMS Başakşehir)
Başakşehir, 19. dakikada Eldor Shomurodov ile 1-0 öne geçti. Rizespor, 45+1. dakikada Taha Şahin'in golüyle 1-1'i buldu. Taha'nın bu dakikadaki şutu savunmaya da çarptı ve ağlara gitti. Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
Rizespor, 68. dakikada Valentin Mihaila ile Başakşehir deplasmanında 2-1 öne geçti.
Başakşehir, 74. dakikada Bertuğ Yıldırım'ın golüyle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Başakşehir 30, Rizespor 20 puana yükseldi.
Başakşehir, ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak. Rizespor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada Laçi'nin uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta kaleci Muhammed Şengezer topu kornere çeldi.
7. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağdan ortasında arka direkteki Harit'in şutunda kaleci Erdem Canpolat gole izin vermedi.
9. dakikada RAMS Başakşehir'in kazandığı penaltı ve Çaykur Rizesporlu futbolcu Taylan Antalyalı'nın gördüğü kırmızı kart, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Ceza sahasında Taylan Antalyalı ile girdiği ikili mücadelede Shomurodov'un yerde kalması üzerine maçın hakemi Yiğit Arslan, penaltı kararı verdi. Hakem Arslan, ayrıca Taylan'ı da direkt kırmızı kartla cezalandırdı. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen Yiğit Arslan, faul olmadığına karar vererek penaltı ve kırmızı kart kararlarını iptal etti.
19. dakikada Başakşehir öne geçti. Olawoyin'den topu kaptıktan sonra sol çaprazdan ceza sahasına giren Operi, pasını Shomurodov'a verdi. Özbek futbolcu, penaltı noktası civarından yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Erdem Canpolat'ın sağından filelerle buluşturdu: 1-0.
45+1. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği sağladı. Hojer'in ceza sahası dışından sol çaprazdan ortasında Opoku'nun uzaklaştırmak istediği top, Taha Şahin'in önünde kaldı. Taha'nın ceza yayı içinde bekletmeden yaptığı sert vuruşta altıpasın önünde Duarte'ye çarparak yön değiştiren meşin yuvarlak, ağlara gitti: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı, atılan karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
49. dakikada Harit'in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Fayzullayev'in sert şutunda, kaleci Erdem Canpolat gole izin vermedi.
68. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Orta sahada Laçi'nin pasında sol kanatta Mihaila topla buluştu. Rumen oyuncu, ceza yayının solundan yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.
74. dakikada RAMS Başakşehir beraberliği sağladı. Kaluzinski'nin sağdan kullandığı kornerde Bertuğ Yıldırım'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2.
Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Yiğit Arslan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Emin Tuğral
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Dk. 79 Onur Bulut), Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut Güneş (Dk. 73 Kaluzinski), Fayzullayev (Dk. 63 Da Costa), Shomurodov, Harit (Dk. 73 Brnic), Selke (Dk. 63 Bertuğ Yıldırım)
Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydın, Hojer, Laçi, Taylan Antalyalı (Dk. 86 Emrecan Bulut), Mihaila (Dk. 73 Mithat Pala), Olawoyin (Dk. 86 Buljubasic), Zeqiri (Dk. 79 Mebude), Sowe
Goller: Dk. 19 Shomurodov, Dk. 74 Bertuğ Yıldırım (RAMS Başakşehir), Dk. 45+1 Taha Şahin, Dk. 68 Mihaila (Çaykur Rizespor)
Sarı kart: Dk. 58 Opoku (RAMS Başakşehir)