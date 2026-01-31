Süper Lig'in 20. haftasında Başakşehir, sahasında Rizespor ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maç 2-2 sona erdi.Başakşehir, 19. dakikada Eldor Shomurodov ile 1-0 öne geçti. Rizespor, 45+1. dakikada Taha Şahin'in golüyle 1-1'i buldu. Taha'nın bu dakikadaki şutu savunmaya da çarptı ve ağlara gitti. Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.Rizespor, 68. dakikada Valentin Mihaila ile Başakşehir deplasmanında 2-1 öne geçti.Başakşehir, 74. dakikada Bertuğ Yıldırım'ın golüyle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.Bu sonucun ardından Başakşehir 30, Rizespor 20 puana yükseldi.Başakşehir, ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak. Rizespor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.3. dakikada Laçi'nin uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta kaleci Muhammed Şengezer topu kornere çeldi.7. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağdan ortasında arka direkteki Harit'in şutunda kaleci Erdem Canpolat gole izin vermedi.Karşılaşmanın ilk yarısı, atılan karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.49. dakikada Harit'in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Fayzullayev'in sert şutunda, kaleci Erdem Canpolat gole izin vermedi.Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.Başakşehir Fatih TerimYiğit Arslan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Emin TuğralMuhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Dk. 79 Onur Bulut), Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut Güneş (Dk. 73 Kaluzinski), Fayzullayev (Dk. 63 Da Costa), Shomurodov, Harit (Dk. 73 Brnic), Selke (Dk. 63 Bertuğ Yıldırım)Erdem Canpolat, Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydın, Hojer, Laçi, Taylan Antalyalı (Dk. 86 Emrecan Bulut), Mihaila (Dk. 73 Mithat Pala), Olawoyin (Dk. 86 Buljubasic), Zeqiri (Dk. 79 Mebude), SoweDk. 19 Shomurodov, Dk. 74 Bertuğ Yıldırım (RAMS Başakşehir), Dk. 45+1 Taha Şahin, Dk. 68 Mihaila (Çaykur Rizespor)Dk. 58 Opoku (RAMS Başakşehir)