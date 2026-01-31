Galatasaray, Deniz Gül için hazırlanıyor

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Victor Osimhen ve Mauro Icardi'yi yedekleyecek bir genç santrfor arayışına giren sarı-kırmızılıların yeni hedefi belli oldu.

Sarı-kırmızııların Porto'da forma giyen milli oyuncu Deniz Gül'ü gündemine aldığı ortaya çıktı.

Gelen bilgilere göre; Aslan'ın 21 yaşındaki santrfor için Portekiz ekibine teklifte bulunacağı belirtildi.

Genç oyuncu, 2024 yaz transfer döneminde İsveç ekibi Hammarby'den 4.5 milyon euroya transfer edilmişti.

Yetenekli golcünün Porto ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sabah'ın haberine göre, Galatasaray'ın piyasa değeri 6 milyon euro olan Deniz için Porto'ya 7.5 milyon euro önereceği ileri sürüldü.

Deniz'i Fenerbahçe de istemiş ancak Porto teknik direktörü Farioli, bu transfere izin vermemişti.

PORTO MOFFI'YI KİRALADI

Porto, Nice'den 26 yaşındaki Nijeryalı santrfor Terem Moffi'yi kiraladı. Bu hamle Deniz Gül söylentilerini güçlendirdi.