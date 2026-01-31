Fatih Terim geri dönüyor: İstifa sonrası görüşmeler başlayacak

Al-Shabab'dan Haziran 2025'te ayrılan Fatih Terim, o tarihten bu yana herhangi bir takım çalıştırmadı. Deneyimli teknik direktör için Al Shabab'ın yeniden harekete geçtiği belirtildi.

A Spor'da yer alan habere göre, Al-Shabab, Fatih Terim'le ciddi şekilde ilgileniyor. Suudi ekibi, deneyimli teknik direktörü kulübe geri döndürmek istiyor.

Mevcut teknik direktörün kötü gidişata rağmen henüz istifa etmediği, ayrılığın resmi olarak yaşanmasının ardından Terim'le masaya oturulması bekleniyor.

Fatih Terim, Al Shabab'ın başında 23 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 1.74'lük puan ortalaması tutturan Suudi ekibi, 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.