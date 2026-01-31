Trabzonspor'da ikinci Oulai denemesi: Renato Nhaga

Trabzonspor , Casa Pia forması giyen genç orta saha Renato Nhaga'yı kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Karadeniz ekibinin, oyuncunun kulübüyle temasa geçtiği ve olumlu yanıt aldığı öğrenildi.

Transferin gerçekleşmesi halinde Nhaga'nın sezon sonuna kadar Portekiz ekibinde kiralık olarak kalması planlanıyor.

PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ

1 milyon euro piyasa değerine sahip 18 yaşındaki Gine Bissau'lu orta saha, Casa Pia ile 2028'e kadar sözleşmeli. Nhaga, 6 ile 8 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Genç yaşına rağmen 6 kez milli formayı terleten Renato Nhaga, bu sezon Casa Pia formasıyla 21 maçta görev yaptı, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.