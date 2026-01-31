Trabzonspor, Yusuf Sarı için görüşmelere başladı

Trabzonspor, transfer çalışmalarında kanat hattına takviye yapmayı hedefliyor.

Olaigbe'nin Konyaspor'a transfer olması ve Cihan Çanak'ın Gençlerbirliği'ne kiralanmasının ardından boşalan bölgede teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda hem yerli hem de yabancı alternatifler değerlendiriliyor.

Bordo-Mavililer'in radarına giren isim ise Başakşehir forması giyen Yusuf Sarı oldu. 26 yaşındaki futbolcunun A Milli Takım deneyimi ve Süper Lig tecrübesi, Trabzonspor için önemli bir avantaj olarak görülüyor. Fatih Tekke'nin yakından takip ettiği oyuncu için yönetim, Başakşehir ile resmi temasları önümüzdeki günlerde başlatmayı planlıyor.

TRABZONSPOR'DA 69 MAÇ

Yusuf Sarı, bu sezon Başakşehir formasıyla 14 maçta sahaya çıktı ve 3 asist yaptı. Daha önce Trabzonspor'da 2,5 sezon geçiren Sarı, 69 maçta 5 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.