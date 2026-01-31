Ciro Immobile'nin yeni adresi belli oldu

Sezon başında Beşiktaş ile yollarını ayırarak Bologna'nın yolunu tutan Ciro Immobile, İtalya macerasını kısa sürede noktalıyor.
İtalyan golcü, sezonun ikinci yarısında Fransa Ligue 1 temsilcisi Paris FC forması giyecek. Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre kulüpler arasında anlaşma sağlanırken, Immobile'nin de kendisine sunulan sözleşmeyi kabul ettiği ifade edildi.
Deneyimli forvetin sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Paris FC ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Bu sezon Bologna'da 9 maçta görev alan Immobile, skor katkısı üretemedi.
Kariyeri boyunca Lazio, Sevilla, Torino, Borussia Dortmund, Juventus, Genoa, Pescara ve Grosseto gibi önemli kulüplerde forma giyen Immobile, Fransa'da yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.
