Çorum FK, Keçiörengücü'nü son dakikalarda yıktı!

Trendyol 1. Lig'in 23. hafta maçında Çorum FK ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi.
Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.
Çorum FK'ya galibiyeti getiren golü 87. dakikada penaltıdan Mame Thiam attı.
Bu sonucun ardından Çorum FK, 41 puana yükseldi. Keçiörengücü, 33 puanda kaldı.
1. Lig'in bir sonraki haftasında Çorum FK, Vanspor FK deplasmanına gidecek. Keçiörengücü, Bandırmaspor'u ağırlayacak.
Stat: Çorum Şehir
Arca Çorum FK: Sehic, Attamah, Sinan Osmanoğlu, Serdar Gürler (Dk. 61 Samudio), Yusuf Erdoğan (Dk. 70 Burak Çoban), Pedrinho (Dk. 90+2 Atakan Akkaynak), Mame Thiam, Oğuz Gürbulak (Dk. 61 Ferhat Yazgan), Üzeyir Ergün, Erkan Kaş, Ahmed Ildız (Dk. 70 Aleksic)
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Oğuzcan Çalışkan, Roshi (Dk. 90+3 Diaby), Ali Dere, İbrahim Akdağ (Dk. 90+3 Halil Can Ayan), Wellington, Hakan Bilgiç (Dk. 80 Süleyman Luş), Ezeh, İshak Karaoğul (Dk. 80 Erkam Develi), Diouf, Fernandes
Gol: Dk. 87 Mame Thiam (Penaltıdan) (Arca Çorum FK)
Sarı kartlar: Dk. 38 Emre Satılmış, Dk. 65 Ezeh, Dk. 72 İbrahim Akdağ, Dk. 78 Diouf (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 66 Ferhat Yazgan, Dk. 79 Samudio (Arca Çorum FK)
Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.
Çorum FK'ya galibiyeti getiren golü 87. dakikada penaltıdan Mame Thiam attı.
Bu sonucun ardından Çorum FK, 41 puana yükseldi. Keçiörengücü, 33 puanda kaldı.
1. Lig'in bir sonraki haftasında Çorum FK, Vanspor FK deplasmanına gidecek. Keçiörengücü, Bandırmaspor'u ağırlayacak.
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Muhammet Ali Doğan, Hüseyin Kıvanç Durmaz
Arca Çorum FK: Sehic, Attamah, Sinan Osmanoğlu, Serdar Gürler (Dk. 61 Samudio), Yusuf Erdoğan (Dk. 70 Burak Çoban), Pedrinho (Dk. 90+2 Atakan Akkaynak), Mame Thiam, Oğuz Gürbulak (Dk. 61 Ferhat Yazgan), Üzeyir Ergün, Erkan Kaş, Ahmed Ildız (Dk. 70 Aleksic)
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Oğuzcan Çalışkan, Roshi (Dk. 90+3 Diaby), Ali Dere, İbrahim Akdağ (Dk. 90+3 Halil Can Ayan), Wellington, Hakan Bilgiç (Dk. 80 Süleyman Luş), Ezeh, İshak Karaoğul (Dk. 80 Erkam Develi), Diouf, Fernandes
Gol: Dk. 87 Mame Thiam (Penaltıdan) (Arca Çorum FK)
Sarı kartlar: Dk. 38 Emre Satılmış, Dk. 65 Ezeh, Dk. 72 İbrahim Akdağ, Dk. 78 Diouf (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 66 Ferhat Yazgan, Dk. 79 Samudio (Arca Çorum FK)