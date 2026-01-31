Ciro Immobile, Paris'e imza atıyor!

Beşiktaş'tan yaz transfer döneminde Bologna'ya giden Ciro Immobile, bu kez Fransa'ya transfer oluyor.



Fransa Ligue 1 takımlarından Paris FC, transfer için Bologna ve Immobile ile anlaşma sağladı.



Sky'da yer alan habere göre, 35 yaşındaki santrfor, pazar günü Paris'e gidecek ve yeni takımıyla sözleşme imzalayacak. Immobile'nin, Paris FC ile 2027 yılına kadar sürecek sözleşme imzalayacağı belirtildi.



Bologna'da bu sezon 9 maçta süre bulamayan Immobile, ağları havalandıramadı. İtalyan futbolcu, İtalya Süper Kupası'nda seri penaltılarda gol sevinci yaşamıştı.



