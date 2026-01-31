Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu? Resmi açıklama

31 Ocak
Beşiktaş-Konyaspor
20:00
31 Ocak
Alanyaspor-Eyüpspor
14:30
31 Ocak
Santa Clara-Estoril
18:30
31 Ocak
S. Rotterdam-FC Groningen
23:00
31 Ocak
Bochum-Schalke 04
15:00
31 Ocak
E.Braunschweig-Karlsruher SC
15:00
31 Ocak
Holstein Kiel-Greuther Fürth
15:00
31 Ocak
Kaiserslautern-Elversberg
22:30
31 Ocak
Cercle Brugge-Royal Antwerp
18:00
31 Ocak
Zulte Waregem-Westerlo
20:15
31 Ocak
St.Truiden-Sporting Charleroi
22:45
31 Ocak
Winterthur-Lausanne
20:00
31 Ocak
Servette-Sion
20:00
31 Ocak
Grasshopper-Lugano
22:30
31 Ocak
Rio Ave-Arouca
21:00
31 Ocak
Alkmaar-NEC Nijmegen
18:30
31 Ocak
Alverca-Estrela da Amadora
23:30
31 Ocak
Leicester City-Charlton Athletic
15:30
31 Ocak
Sheffield Wednesday-Wrexham
15:30
31 Ocak
Stoke City-Southampton
15:30
31 Ocak
Blackburn Rovers-Hull City
18:00
31 Ocak
Ipswich Town-Preston North End
18:00
31 Ocak
Middlesbrough-Norwich City
18:00
31 Ocak
Millwall-Sheffield United
18:00
31 Ocak
Oxford United-Birmingham City
18:00
31 Ocak
Portsmouth-West Bromwich
18:00
31 Ocak
QPR-Coventry City
18:00
31 Ocak
PEC Zwolle-Telstar
20:45
31 Ocak
AS Monaco-Rennes
23:05
31 Ocak
Başakşehir-Rizespor
17:00
31 Ocak
Brighton-Everton
18:00
31 Ocak
Göztepe-Karagümrük
20:00
31 Ocak
Erzurumspor-Sarıyer
1-039'
31 Ocak
Iğdır FK-Manisa FK
0-039'
31 Ocak
Arca Çorum FK-Keçiörengücü
16:00
31 Ocak
Bodrum FK-Serik Belediyespor
19:00
31 Ocak
Augsburg-St. Pauli
17:30
31 Ocak
E. Frankfurt-Leverkusen
17:30
31 Ocak
Hoffenheim-Union Berlin
17:30
31 Ocak
RB Leipzig-Mainz 05
17:30
31 Ocak
Werder Bremen-Mönchengladbach
17:30
31 Ocak
Hamburger SV-Bayern Munih
20:30
31 Ocak
Leeds United-Arsenal
18:00
31 Ocak
Lorient-Nantes
21:00
31 Ocak
Wolves-Bournemouth
18:00
31 Ocak
Chelsea-West Ham United
20:30
31 Ocak
Liverpool-Newcastle
23:00
31 Ocak
Real Oviedo-Girona
16:00
31 Ocak
Osasuna-Villarreal
18:15
31 Ocak
Levante-Atletico Madrid
20:30
31 Ocak
Elche-Barcelona
23:00
31 Ocak
Pisa-Sassuolo
17:00
31 Ocak
SSC Napoli-Fiorentina
20:00
31 Ocak
Cagliari-Verona
22:45
31 Ocak
Paris FC-Marsilya
19:00
31 Ocak
Watford-Swansea City
18:00

Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu? Resmi açıklama

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin taşınmasıyla ilgili sosyal medyada günlerdir yer alan iddialar üzerine açıklama yapıldı.

calendar 31 Ocak 2026 12:54
Haber: AA
Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu? Resmi açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Chobani Stadı'nın taşınmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Sarı-lacivertli kulübün Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Mosturoğlu, "Fenerbahçe Stadı'nın taşınması mümkün değildir. Fenerbahçe Kulübü var olduğu sürece bu stat kulübe ait olacaktır. Bu stadın yapılmasında camiamızın alın terinin, katkılarının sonuçları vardır. Biz devletten bir stat almadık. Kendimize ait stadı devlete verip üzerine inşaatı biz yaptık. Bu yetki tüzük gereği genel kurula aittir. Genel kurul izin vermediği sürece bu stat ilelebet bizim olacaktır." diye konuştu.

Şekip Mosturoğlu, tüzük değişikliği konusunda ise "Tüzük değişikliği, yenileştirme çalışmaları da konuşuluyor. Fethi Pekin döneminde çalışma başlamıştır. Şu an Ali Gürbüz devam ettirmektedir. Gündemimizde böyle bir durum yoktur. Tüzükte yapılacak her türlü değişikliğe karar verme yetkisi de genel kurula aittir. Yönetim kurulunun böyle bir yetkisi yoktur." değerlendirmesinde bulundu.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
7 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
12 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
13 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
14 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
15 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
