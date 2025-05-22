MNG kargo kimin, satıldı mı? DHL eCommerce kimin?

Türkiye kargo sektörünün önemli oyuncularından MNG Kargo'nun akıbeti merak konusuydu. "MNG Kargo satıldı mı?", "MNG kimin oldu?" soruları sıkça gündeme gelirken, lojistik devi DHL'in MNG Kargo'yu satın almasıyla sektörde yeni bir dönem resmen başladı. Bu satın alma, Türkiye e-ticaret ve kargo pazarı için önemli gelişmeleri de beraberinde getirdi. Son olarak, MNG Kargo'nun DHL eCommerce olarak yeniden markalaştığı duyuruldu.

DHL (Dalsey, Hillblom and Lynn), merkezi Almanya'da bulunan Deutsche Post DHL Group'un bir parçasıdır. Deutsche Post DHL Group, dünyanın lider posta ve lojistik şirketlerinden biri olup, küresel ölçekte geniş bir operasyon ağına sahiptir. Grup, uluslararası ekspres taşımacılık, kargo, tedarik zinciri çözümleri ve e-ticaret lojistiği gibi alanlarda faaliyet göstermektedir.

MNG Kargo, DHL tarafından satın alınmadan önce Türkiye'nin önemli yerli sermayeli kargo şirketlerinden biriydi. Yıllar içerisinde Türkiye'nin dört bir yanına yayılan geniş acente ağı ve teknolojik yatırımlarıyla sektörde önemli bir oyuncu haline gelmişti. Satın alma öncesinde MNG Kargo'nun sahiplik yapısı Sancak Ailesi ve özel sermaye fonu Turkven olarak biliniyordu.