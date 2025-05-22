Haber Tarihi: 22 Mayıs 2025 12:23 - Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2025 12:23

MNG kargo kimin, satıldı mı? DHL eCommerce kimin?

Türkiye'nin önde gelen kargo şirketlerinden MNG Kargo'nun, küresel lojistik devi DHL tarafından satın alındığı duyuruldu. Bu önemli gelişme, hem ulusal hem de uluslararası lojistik sektöründe büyük yankı uyandırdı. Peki, "MNG Kargo satıldı mı?" sorusunun yanıtı netleşirken, "DHL kimin?" ve "MNG kimin?" gibi sorular da gündeme geldi.

MNG kargo kimin, satıldı mı? DHL eCommerce kimin?
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 Türkiye'deki kargoculuk sektöründe bir dönem resmen kapanıyor. Ülkenin en önemli kargo şirketlerinden biri olan MNG Kargo, tabelaları değiştirdi, internet sitesini, sosyal medya hesaplarını güncelledi. Kurumsal kimlik, isim ve renklerdeki değişiklileri görenler "MNG Kargo'nun yeni ismi ne oldu? MNG Kargo kime satıldı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte MNG Kargo'nun satışı sonrası son durum...

MNG Kargo Satıldı mı? 

Türkiye kargo sektörünün önemli oyuncularından MNG Kargo'nun akıbeti merak konusuydu. "MNG Kargo satıldı mı?", "MNG kimin oldu?" soruları sıkça gündeme gelirken, lojistik devi DHL'in MNG Kargo'yu satın almasıyla sektörde yeni bir dönem resmen başladı. Bu satın alma, Türkiye e-ticaret ve kargo pazarı için önemli gelişmeleri de beraberinde getirdi. Son olarak, MNG Kargo'nun DHL eCommerce olarak yeniden markalaştığı duyuruldu.

DHL Kimin?  

DHL (Dalsey, Hillblom and Lynn), merkezi Almanya'da bulunan Deutsche Post DHL Group'un bir parçasıdır. Deutsche Post DHL Group, dünyanın lider posta ve lojistik şirketlerinden biri olup, küresel ölçekte geniş bir operasyon ağına sahiptir. Grup, uluslararası ekspres taşımacılık, kargo, tedarik zinciri çözümleri ve e-ticaret lojistiği gibi alanlarda faaliyet göstermektedir.

MNG Kargo Kimindi?  

MNG Kargo, DHL tarafından satın alınmadan önce Türkiye'nin önemli yerli sermayeli kargo şirketlerinden biriydi. Yıllar içerisinde Türkiye'nin dört bir yanına yayılan geniş acente ağı ve teknolojik yatırımlarıyla sektörde önemli bir oyuncu haline gelmişti. Satın alma öncesinde MNG Kargo'nun sahiplik yapısı Sancak Ailesi ve özel sermaye fonu Turkven olarak biliniyordu.

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