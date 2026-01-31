Galatasaray'dan transferde Angel Gomes sürprizi

Galatasaray'da ara transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor.
Sarı kırmızılılar transfer döneminin son haftasına girilirken listesindeki oyuncularla temaslarını artırdı.
Hedeflediği futbolcularla görüşmelerini sürdüren yönetimin gündemine ise sürpriz bir isim geldi.
G.SARAY'DAN GOMES BOMBASI!
Takvim'in haberine göre, orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, Marsilya'nın İngiliz 10 numarası Angel Gomes'i listesine ekledi.
Yönetimin 25 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temasa geçip sözleşme şartları hakkında bilgi aldığı da gelen bilgiler arasında.
Bu sezon 20 maçta 4 gol, 1 asiste imza atan yıldız futbolcu ile ilgili ilerleyen günlerde somut gelişmeler yaşanması bekleniyor.
18 milyon euro piyasa değeri bulunan Gomes'in Marsilya ile kontratı 2028 yılında sona erecek.
4 MAÇTA SAHAYA ÇIKTI
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Angel Gomes İngiltere Milli Takım formasını 4 kez giydi.
25 yaşındaki Gomes bu maçlarda skor katkısı yapamadı.