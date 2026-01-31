Eyüpspor, Alanya'dan 3 puanla döndü

31 Ocak
Beşiktaş-Konyaspor
20:00
31 Ocak
Alanyaspor-Eyüpspor
1-3
31 Ocak
Santa Clara-Estoril
18:30
31 Ocak
S. Rotterdam-FC Groningen
23:00
31 Ocak
Bochum-Schalke 04
2-0
31 Ocak
E.Braunschweig-Karlsruher SC
1-0
31 Ocak
Holstein Kiel-Greuther Fürth
1-2
31 Ocak
Kaiserslautern-Elversberg
22:30
31 Ocak
Cercle Brugge-Royal Antwerp
18:00
31 Ocak
Zulte Waregem-Westerlo
20:15
31 Ocak
St.Truiden-Sporting Charleroi
22:45
31 Ocak
Winterthur-Lausanne
20:00
31 Ocak
Servette-Sion
20:00
31 Ocak
Grasshopper-Lugano
22:30
31 Ocak
Rio Ave-Arouca
21:00
31 Ocak
Alkmaar-NEC Nijmegen
18:30
31 Ocak
Alverca-Estrela da Amadora
23:30
31 Ocak
Leicester City-Charlton Athletic
0-2
31 Ocak
Sheffield Wednesday-Wrexham
0-1
31 Ocak
Stoke City-Southampton
0-2
31 Ocak
Blackburn Rovers-Hull City
18:00
31 Ocak
Ipswich Town-Preston North End
18:00
31 Ocak
Middlesbrough-Norwich City
18:00
31 Ocak
Millwall-Sheffield United
18:00
31 Ocak
Oxford United-Birmingham City
18:00
31 Ocak
Portsmouth-West Bromwich
18:00
31 Ocak
QPR-Coventry City
18:00
31 Ocak
PEC Zwolle-Telstar
20:45
31 Ocak
AS Monaco-Rennes
23:05
31 Ocak
Başakşehir-Rizespor
1-043'
31 Ocak
Brighton-Everton
18:00
31 Ocak
Göztepe-Karagümrük
20:00
31 Ocak
Erzurumspor-Sarıyer
4-0
31 Ocak
Iğdır FK-Manisa FK
0-0
31 Ocak
Arca Çorum FK-Keçiörengücü
0-078'
31 Ocak
Bodrum FK-Serik Belediyespor
19:00
31 Ocak
Augsburg-St. Pauli
0-014'
31 Ocak
E. Frankfurt-Leverkusen
0-014'
31 Ocak
Hoffenheim-Union Berlin
0-013'
31 Ocak
RB Leipzig-Mainz 05
0-013'
31 Ocak
Werder Bremen-Mönchengladbach
0-013'
31 Ocak
Hamburger SV-Bayern Munih
20:30
31 Ocak
Leeds United-Arsenal
18:00
31 Ocak
Lorient-Nantes
21:00
31 Ocak
Wolves-Bournemouth
18:00
31 Ocak
Chelsea-West Ham United
20:30
31 Ocak
Liverpool-Newcastle
23:00
31 Ocak
Real Oviedo-Girona
1-084'
31 Ocak
Osasuna-Villarreal
18:15
31 Ocak
Levante-Atletico Madrid
20:30
31 Ocak
Elche-Barcelona
23:00
31 Ocak
Pisa-Sassuolo
0-143'
31 Ocak
SSC Napoli-Fiorentina
20:00
31 Ocak
Cagliari-Verona
22:45
31 Ocak
Paris FC-Marsilya
19:00
31 Ocak
Watford-Swansea City
18:00

Eyüpspor, Alanya'dan 3 puanla döndü

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında İkas Eyüpspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

calendar 31 Ocak 2026 16:28 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2026 17:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Eyüpspor, Alanya'dan 3 puanla döndü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig 20. hafta maçında İkas Eyüpspor deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti.
 
Alanya Oba Stadı'nda oynanan maçta konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Talha Ülvan, 86. dakikada Raux Yao ve 90+4'te Prince Ampem attı. Ev sahibi takımın tek golü 3. dakikada Güven Yalçın'dan geldi.
 
Bu sonuçla birlikte Eyüpspor 18 puana yükselirken, Alanyaspor 22 puanda kaldı.
 
Ligin sonraki maçında Eyüpspor, Başakşehir'i ağırlayacak. Alanyaspor ise Beşiktaş'a konuk olacak.
 
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
 
3. dakikada Alanyaspor 1-0 öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Hadergjonaj'ın ceza sahası içerisinde gönderdiği ortaya iyi yükselen Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda, top filelerle buluştu.
 
9. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Hwang'ın ceza sahasına yaptığı ortada, Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda kaleci Jankat Yılmaz topu güçlükle kurtardı.
 
17. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Hadergjonaj'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Hwang'ın çektiği şutunda kaleci Jankat Yılmaz meşin yuvarlağı kornere çeldi.
 
Corendon Alanyaspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
 
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
 
49. dakikada Eyüpspor eşitliği sağladı. Sol kanattan gelişen atakta Umut Meraş'ın ceza sahası içerisine yaptığı ortada, arka direkte topla buluşan Talha Ülvan'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1
 
51. dakikada merkezden gelişen Alanyaspor atağında Hadergjonaj'ın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Ruan'ın şutunda, top az farkla direğin üstünden auta çıktı.
 
80. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Mounie'nin topuk pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Makouta'nın şutunda, kaleci Jankat Yılmaz meşin yuvarlağı son anda çıkardı. Daha sonra savunma topu uzaklaştırdı.
 
86. dakikada Eyüpspor 2-1 öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Umut Bozok'un pasıyla çaprazda topu kontrol eden Legowski'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü. Ceza sahasında Raux Yao, önünde bulduğu topu filelere gönderdi.
 
90+4. dakikada Eyüpspor farkı 2'ye çıkartı. Sol kanattaki Ongene'nin pasıyla ilerleyen Ampem, sırasıyla Makouta, Hadergjonaj ve ceza sahasında Aliti'yi çalımladıktan sonra çektiği şutta topu filelere yolladı: 1-3
 
İkas Eyüpspor, karşılaşmayı 3-1 kazandı.
 
Stat: Alanya Oba
 
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Selim Şenöz, Murathan Çomoğlu
 
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Janvier (Dk. 80 Fatih Aksoy), Ruan, Efecan Karaca (Dk. 65 İbrahim Kaya), Hwang (Dk. 80 Meschack), Güven Yalçın (Dk. 72 Mounie)
 
İkas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Onguene, Robin Yalçın, Umut Meraş, Emre Akbaba (Dk. 66 Legowski), Taşkın İlter (Dk. 84 Raux Yao), Baran Ali Gezek, Metehan Altunbaş (Dk. 75 Ampem), Pintor (Dk. 84 Radu), Umut Bozok
 
Goller: Dk. 3 Güven Yalçın (Corendon Alanyaspor), Dk. 49 Talha Ülvan, Dk. 86 Raux Yao, Dk. 90+4 Ampem (İkas Eyüpspor)
 
Sarı kartlar: Dk. 36 Metehan Altunbaş (İkas Eyüpspor), Dk. 48 Ruan, Dk. 68 Aliti (Corendon Alanyaspor)
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 20 9 5 6 33 19 32
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
12 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
13 Rizespor 20 4 7 9 22 29 19
14 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.