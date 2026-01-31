31 Ocak
Kristjan Asllani, Beşiktaş'ın 195. yabancı futbolcusu oldu

Beşiktaş'ın Inter'den kiraladığı Kristjan Asllani, siyah-beyazlıların tarihindeki 195. yabancı futbolcu ve kulüp formasını giyen ikinci Arnavut oyuncu olurken, kariyeri ve milli takım geçmişiyle dikkat çekti.

calendar 31 Ocak 2026 16:11
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kristjan Asllani, Beşiktaş'ın 195. yabancı futbolcusu oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ın İtalyan ekibi Inter'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Kristjan Asllani, siyah-beyazlı formayı giyen 195. yabancı futbolcu oldu.

55 farklı ülkeden 194 yabancı futbolcuya forma veren siyah-beyazlılar, kış transfer dönemindeki ikinci transferini 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonuyla 6 aylığına kadrosuna katarak yaptı.

Beşiktaş'ın 195. yabancı oyuncusu olan Asllani, "Kara Kartallar"da forma giyen ikinci Arnavut oyuncu olarak dikkati çekti.


- Kulüp kariyeri

Kristjan Asllani, Arnavutluk'un Elbasan şehrinde doğdu. Kristjan çocuk yaştayken İtalya'ya göç eden Asllani ailesi, Toskana'nın Buti kasabasında yaşadı.

Asllani, 5 yaşında yerel kulüp Butese'de futbol oynamaya başlarken, daha sonra Empoli'nin akademisine katıldı ve oyuncunun futbol macerası burada şekillenmeye başladı. Empoli'nin alt yaş gruplarında birçok maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, A takımda ise 27 karşılaşmada görev yaptı.

2022 yılında Inter'e kiralık olarak transfer olan Kristjan Asllani, sezon sonunda ise Milano temsilcisine bonservisiyle katıldı. Arnavut futbolcu, Inter'de üç sezonda tüm kulvarlarda 99 maça çıkarken 4 kez gol sevinci yaşadı.

Bu sezon başında Inter'den bir başka Serie A ekibi Torino'ya kiralık olarak transfer olan Asllani, burada 16 maçta görev yaptı.

Genç oyuncu, Inter'de 1'er Serie A ve İtalya Kupası ile 2 İtalya Süper Kupa zaferinin yanında Empoli ile de Serie B şampiyonluğu yaşadı

- Beşiktaş tarihindeki ikinci Arnavut futbolcu

Kristjan Asllani, siyah-beyazlı kulübün tarihindeki ikinci Arnavut futbolcu oldu.

Beşiktaş'ta forma giyen ilk Arnavut futbolcu, sezon başında Trabzonspor'a kiralanan Ernest Muçi'ydi.

- Milli takım kariyeri

Kristjan Asllani, ilk milli maçına 26 Mart 2022'de İspanya karşısında çıktı.

O dönem Edoardo Reja yönetimindeki Arnavutluk Milli Takımı'nda İspanya'ya karşı ilk kez milli formayı giyen genç orta saha oyuncusu, şimdi Çaykur Rizespor'da görev yapan Qazim Laci'nin yerine oyuna dahil oldu ve mücadelede 12 dakika görev yaptı.

Milli formayı A takım seviyesinde 38 kez giyen Asllani, 5 kez gol sevinci yaşadı.

Arnavut futbolcu, alt yaş gruplarında da birçok kez milli formayı terletti.

- Beşiktaş'ın ikinci transferi

Asllani, Beşiktaş'ın kış transfer dönemindeki ikinci transferi oldu.

Siyah-beyazlılar, devre arası transfer döneminde şu ana kadar Yasin Özcan ve Kristjan Asllani ile sözleşme imzaladı.

- Beşiktaş'ın yabancı futbolcuları

Beşiktaş'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

Ülke Sayı Futbolcular
Brezilya 24 Ronaldo Guiaro, Marinho, Amaral, Zago, Ailton, Jose Kleberson, Ricardinho, Bobo, Marcio Nobre, Rodrigo Tabata, Marco Aurelio, Sidnei, Dentinho, Ramon Motta, Luiz Rhodolfo, Marcelo Guedes, Adriano Correia, Anderson Talisca, Vagner Love, Douglas Pereira, Welinton Souza Silva, Josef de Souza, Alex Teixeira, Gabriel Paulista
Almanya 13 Raimond Aumann, Stefan Kuntz, Thomas Hengen, Oliver Schaefer, Markus Münch, Sixten Veit, Fabian Ernst, Michael Fink, Roberto Hilbert, Andreas Beck, Mario Gomez, Loris Karius, Felix Uduokhai
Portekiz 13 Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Tiago Djalo, Jota Silva
Yugoslavya 10 Milonja Kalicanin, Djordje Milic, Sava Paunovic, Zlatan Arnautovic, Dzevad Secerbegovic, Mirsad Kovacevic, Rade Paprica, Milos Jurkovic, Rade Zalad, Mitar Mrkela
Romanya 8 Lica Nunweiller, Cornel Popa, Ion Barbu, Radu Niculescu, Daniel Pancu, Marius Maldarasanu, Adrian Ilie, Alexandru Maxim
İngiltere 8 Les Ferdinand, Alan Walsh, Robert McDonald, Dele Alli, Nathan Redmond, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Tammy Abraham
İspanya 7 Juanfran, Guti Hernandez, Alexis Delgado, Fabri, Alvaro Negredo, Victor Ruiz, Javi Montero
Hırvatistan 7 Marjan Mrmic, Vedran Runje, Gordon Schildenfeld, Anthony Seric, Matej Mitrovic, Domagoj Vida, Ante Rebic
Çekya 5 Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok, David Jurasek, Vaclav Cerny
Fransa 5 Pascal Nouma, Edouard Cisse, Julien Escude, Nicolas Isimat-Mirin, Valentin Rosier
Norveç 5 Ronny Johnsen, Thomas Myhre, Arild Stavrum, John Carew, Jonas Svensson
Nijerya 5 Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu, Michael Eneramo, Wilfred Ndidi
Bosna Hersek 4 Sead Halilagic, Ajdin Hasic, Miralem Pjanic, Amir Hadziahmetovic
Gana 4 Daniel Opare, Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah, Daniel Amartey
Kamerun 4 Dany Nounkeu, Vincent Aboubakar, Georges-Kevin N'Koudou, Jean Onana
Arjantin 4 Osvaldo Nartallo, Matias Delgado, Federico Higuain, Jose Sosa
İtalya 4 Federico Giunti, Matteo Ferrari, Ciro Immobile, Cher Ndour
Hollanda 3 Ryan Babel, Jeremain Lens, Wout Weghorst
Kolombiya 3 Oscar Cordoba, Pedro Franco, Elan Ricardo
Demokratik Kongo Cumhuriyeti 3 Fabrice N'Sakala, Jackson Muleka, Arthur Masuaku
Polonya 3 Adam Zejer, Jaroslaw Bako, Kaan Dobra
Senegal 3 Lamine Diatta, Mamadou Niang, Demba Ba
Şili 3 Rodrigo Tello, Gary Medel, Enzo Roco
İsveç 2 Mattias Asper, Alexander Milosevic
Sırbistan 2 Dusko Tosic, Adem Ljajic
ABD 2 Jermaine Jones, Tyler Boyd
Bulgaristan 2 Zlatko Yankov, Yordan Letchkov
Fas 2 Jamal Sellami, Romain Saiss
Finlandiya 2 Tommy Lindholm, Atik İsmail
İskoçya 2 Ian Wilson, Allan McGregor
Kanada 2 Atiba Hutchinson, Cyle Larin
Macaristan 2 Tibor Szalay, Joe Erwin Kuzman
Mısır 2 Ahmed Hassan, Muhammed Elneny
Peru 2 Francesco Manassero, Guillermo del Solar
Slovakya 2 Miroslav Karhan, Filip Holosko
Fildişi Sahilleri 2 Eric Bailly, Badra Cisse
Mali 2 Abdoulay Diaby, El Bilal Toure
Arnavutluk 2 Ernest Muçi, Kristjan Asllani
Belçika 1 Michy Batshuayi
Cezayir 1 Rachid Ghezzal
Danimarka 1 Peter Kjaer
Ekvador 1 Keny Arroyo
Ermenistan 1 Aras Özbiliz
Gambiya 1 Omar Colley
Gine 1 Souleymane Youla
Güney Afrika 1 Fani Madida
İzlanda 1 Eyjolfur Sverrisson
Japonya 1 Shinji Kagawa
Kazakistan 1 Bahtiyar Zaynutdinov
Kosova 1 Milot Rashica
Libya 1 Moatasem Al-Musrati
Rusya 1 Dmitriy Khlestov
Tunus 1 Zoubaier Baya
Ukrayna 1 Denis Boyko
Yeşil Burun Adaları 1 Bebe
 

Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.

