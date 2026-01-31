Hull City, Toby Collyer transferini açıkladı

İngiltere Championship takımlarından Hull City, uzun süredir gündemde yer alan Toby Collyer transferini resmiyete döktü.
Hull City, Manchester United'dan Collyer'ı kadrosuna kattığını açıkladı. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon sonuna kadar kiralık olarak Hull City'de forma giyecek.
Sezonun ilk yarısında West Brom'a kiralanan Collyer, yaşadığı sakatlık sonrası Manchester United'a geri dönmüştü.
Bu sezon West Brom'da 12 maçta süre bulan 22 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.
