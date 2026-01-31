Galatasaray savunmada alarm veriyor

Galatsaray, Süper Lig'deki son 12 maçın 10'unda gol yedi.
Ligde sezonun ilk 7 maçında kalesinde sadece 2 gol gören Galatasaray, sonrasındaki süreçte skor olarak istediğini alsa da kalesini gole kapatmakta zorlandı.
Sarı-kırmızılılar, 8. haftadaki Beşiktaş derbisiyle başlayan süreçte çıktığı son 12 lig müsabakasının 10'unda en az 1 kez kalesinden meşin yuvarlağı çıkardı. Galatasaray, bu dönemde sadece sahasında oynadığı Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında gol yemedi.
Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 12 gol yedi.