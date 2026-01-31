Beşiktaş - Konyaspor: 11'ler

31 Ocak
Beşiktaş-Konyaspor
20:00
31 Ocak
Alanyaspor-Eyüpspor
1-3
31 Ocak
Santa Clara-Estoril
0-2DA
31 Ocak
S. Rotterdam-FC Groningen
23:00
31 Ocak
Bochum-Schalke 04
2-0
31 Ocak
E.Braunschweig-Karlsruher SC
1-0
31 Ocak
Holstein Kiel-Greuther Fürth
1-2
31 Ocak
Kaiserslautern-Elversberg
22:30
31 Ocak
Cercle Brugge-Royal Antwerp
0-462'
31 Ocak
Zulte Waregem-Westerlo
20:15
31 Ocak
St.Truiden-Sporting Charleroi
22:45
31 Ocak
Winterthur-Lausanne
20:00
31 Ocak
Servette-Sion
20:00
31 Ocak
Grasshopper-Lugano
22:30
31 Ocak
Rio Ave-Arouca
21:00
31 Ocak
Alkmaar-NEC Nijmegen
1-2DA
31 Ocak
Alverca-Estrela da Amadora
23:30
31 Ocak
Leicester City-Charlton Athletic
0-2
31 Ocak
Sheffield Wednesday-Wrexham
0-1
31 Ocak
Stoke City-Southampton
0-2
31 Ocak
Blackburn Rovers-Hull City
0-068'
31 Ocak
Ipswich Town-Preston North End
0-065'
31 Ocak
Middlesbrough-Norwich City
1-067'
31 Ocak
Millwall-Sheffield United
1-160'
31 Ocak
Oxford United-Birmingham City
0-267'
31 Ocak
Portsmouth-West Bromwich
3-066'
31 Ocak
QPR-Coventry City
0-164'
31 Ocak
PEC Zwolle-Telstar
20:45
31 Ocak
AS Monaco-Rennes
23:05
31 Ocak
Başakşehir-Rizespor
2-2
31 Ocak
Brighton-Everton
0-066'
31 Ocak
Göztepe-Karagümrük
20:00
31 Ocak
Erzurumspor-Sarıyer
4-0
31 Ocak
Iğdır FK-Manisa FK
0-0
31 Ocak
Arca Çorum FK-Keçiörengücü
1-0
31 Ocak
Bodrum FK-Serik Belediyespor
1-023'
31 Ocak
Augsburg-St. Pauli
2-190'
31 Ocak
E. Frankfurt-Leverkusen
1-390'
31 Ocak
Hoffenheim-Union Berlin
3-190'
31 Ocak
RB Leipzig-Mainz 05
1-290'
31 Ocak
Werder Bremen-Mönchengladbach
1-190'
31 Ocak
Hamburger SV-Bayern Munih
20:30
31 Ocak
Leeds United-Arsenal
0-265'
31 Ocak
Lorient-Nantes
21:00
31 Ocak
Wolves-Bournemouth
0-168'
31 Ocak
Chelsea-West Ham United
20:30
31 Ocak
Liverpool-Newcastle
23:00
31 Ocak
Real Oviedo-Girona
1-0
31 Ocak
Osasuna-Villarreal
2-1DA
31 Ocak
Levante-Atletico Madrid
20:30
31 Ocak
Elche-Barcelona
23:00
31 Ocak
Pisa-Sassuolo
1-3
31 Ocak
SSC Napoli-Fiorentina
20:00
31 Ocak
Cagliari-Verona
22:45
31 Ocak
Paris FC-Marsilya
0-125'
31 Ocak
Watford-Swansea City
0-166'

Beşiktaş - Konyaspor: 11'ler

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

calendar 31 Ocak 2026 18:49 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2026 19:04
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş - Konyaspor: 11'ler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.
 
Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports 1'den naklen yayınlanacak.
 
Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. VAR koltuğunda ise Davut Dakul Çelik oturacak.
 
Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 33 puanla 5'inci sırada yer alıyor.
 
Ligde oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşayan Konya temsilcisi ise 19 puan ve averajla 13'üncü basamakta bulunuyor.
 
11'LER
 
Beşiktaş: Ersin; Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan; Salih Uçan, Orkun; Cengiz, Cerny, Toure, Mustafa Erhan Hekimoğlu



Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Adil, Bazoer, Guilherme, Bjorlo, Berkan, Deniz, Bardhi, Muleka, Kramer.



 
SİYAH-BEYAZLILAR TAM KADRO
 
Beşiktaş'ta Konyaspor müsabakası öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.
 
Sakatlığını atlatarak antrenmanlara başlayan Wilfred Ndidi'nin maç kadrosunda yer alması bekleniyor.
 
Sarı kart cezasını tamamlayan Felix Uduokhai de şans verilmesi halinde forma giyebilecek.
 
YASİN ÖZCAN ŞANS BEKLİYOR
 
Beşiktaş'ta yeni transfer Yasin Özcan, şans verilmesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.
 
Aston Villa'dan kadroya katılan genç savunma oyuncusu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi durumunda Beşiktaşlı taraftarların önünde boy gösterecek.
 
CEZA SINIRINDAKİLER
 
Siyah-beyazlı takımda 3 futbolcu ceza sınırında yer alıyor.
 
Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve El Bilal Toure, Konyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta Alanyaspor ile oynanacak maçta cezalı olacak.
 
SİYAH-BEYAZLILAR 10 MAÇTIR YENİLMİYOR
 
Beşiktaş, son 10 resmi maçında yenilgi yüzü görmedi.
 
Süper Lig'de 3-2 kaybedilen Fenerbahçe derbisinden sonra ligde 8, kupada da 2 maça çıkan siyah-beyazlı takım, bu süreçte sahadan yenik ayrılmadı.
 
Söz konusu süreçte Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Kayserispor'u mağlup eden Beşiktaş; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor ve ikas Eyüpspor'la ise eşitliği bozamadı.
 
KONYASPOR'DAN SON 5 MAÇTA 1 GOL YEDİ
 
Beşiktaş, ligde Konyaspor ile oynadığı son 5 Süper Lig karşılaşmasında yalnızca 1 gol yedi.
 
Ligde oynanan son 5 maçın 4'ünü 2-0'lık skorlarla kazanan siyah-beyazlılar, 1 maçı ise 1-0 kaybetti.
 
Söz konusu süreçte 8 gol kaydeden Beşiktaş, kalesinde ise 1 gol gördü.
 
İSTANBUL'DA SON 10 MAÇTA KAZANAMADI
 
Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor'a karşı sahasında oynadığı son 10 karşılaşmada mağlup olmadı.
 
Mayıs 2015'te Ankara'da oynanan karşılaşmada 1-0'lık mağlubiyetten sonra siyah-beyazlı takım, 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Beşiktaş bu karşılaşmaların 6'sında da kalesinde gol görmedi.
 
Bu süreçte 26 gol atan siyah-beyazlılar, rakibinin 7 golüne engel olamadı.
 
ÇAĞDAŞ ATAN'IN BEŞİKTAŞ KARNESİ
 
Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaş karşı kazanmakta güçlük çekiyor.
 
Siyah-beyazlılara daha önce Alanyaspor, Kayserispor ve Başakşehir ile toplam 8 kez rakip olan genç teknik adam, bu maçlarda 2'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 4 yenilgi yaşadı.
 
Çağdaş Atan, Beşiktaş'a karşı aldığı galibiyetleri ilk kez rakip olduğu Aralık 2020'de Alanyaspor ile 2-1 ve son karşılaştığı Nisan 2025'te Başakşehir ile 2-0'lık skorlarla elde etti.
 
Atan'ın çalıştırdığı ekipler Beşiktaş karşısında 8 maçta 5 gol atarken, kalesinde ise 9 gol gördü.
 
Beşiktaş ile Konyaspor, Süper Lig'de 50. kez karşı karşıya gelecek.
 
Süper Lig'de geride kalan 49 maçta siyah-beyazlı futbol takımı 28, Konya temsilcisi ise 7 galibiyet aldı. Taraflar 14 karşılaşmada ise birbirlerine üstünlük kuramadı.
 
Beşiktaş söz konusu maçlarda 94 gol atarken, Konyaspor 44 gol kaydetti.
 
BEŞİKTAŞ SAHASINDA ÜSTÜN
 
Siyah-beyazlı takım, ev sahibi ünvanıyla Konyaspor ile yaptığı 24 lig maçında 18 galibiyet aldı. Bu maçların 4'ü berabere sonuçlanırken, 2'sini ise Konyaspor kazandı.
 
Ev sahibi olduğu maçlarda rakip filelere 57 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 16 gol gördü.
 
Bu arada Beşiktaş'ın cezası nedeniyle 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yapılması gereken lig mücadelesi İzmir'de oynanmış ve karşılaşma 1-1 berabere sonuçlanmıştı.
 
Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'nın yapım aşamasında olduğu 2014-2015 sezonunda Ankara'da yaptığı müsabakada ise Konyaspor'a 1-0 kaybetti.
 
BEŞİKTAŞ'TAN TARİHİ GALİBİYET
 
Siyah-beyazlılar, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini Konyaspor karşısında elde etti.
 
Beşiktaş, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki müsabakada Konya temsilcisini 7-0'lık sonuçla geçmeyi başardı.
 
Siyah-beyazlılarla ligde oynadığı maçlardan 6'sını tek farklı skorlarla kazanan Konyaspor, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'a 4-1 üstünlük kurarak rakibi karşısındaki en farklı galibiyetine imza attı.
