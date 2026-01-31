Beşiktaş'ta maç öncesi istifa tepkisi!

Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta taraftarlardan yönetime tepki geldi.
Beşiktaşlı futbolcular, Konyaspor maçı öncesi ısınmaya sahaya çıktı. Siyah-beyazlı tribünler, oyuncularını alkışladı.
Beşiktaşlı taraftarlar, takımı alkışlamalarının ardından yönetime tepki gösterdi. Tribünler, "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.
MAÇ BAŞLARKEN TEPKİ SÜRDÜ
Siyah-beyazlı tribünler, maç başlarken yönetime tepkilerine devam etti.
Beşiktaşlı taraftarlar, İstiklal Marşı'nın ardından "Yönetim istifa" tezahüratı yaptı.
Beşiktaş tribünleri takımı alkışladı, yönetimi istifaya davet etti. pic.twitter.com/BeX3v4WWit
— Sporxtv (@sporxtv) January 31, 2026