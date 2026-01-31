Beşiktaş, Aras Kargo'yu 4 sette geçti

31 Ocak
Beşiktaş-Konyaspor
1-1DA
31 Ocak
Alanyaspor-Eyüpspor
1-3
31 Ocak
Santa Clara-Estoril
2-4
31 Ocak
S. Rotterdam-FC Groningen
23:00
31 Ocak
Bochum-Schalke 04
2-0
31 Ocak
E.Braunschweig-Karlsruher SC
1-0
31 Ocak
Holstein Kiel-Greuther Fürth
1-2
31 Ocak
Kaiserslautern-Elversberg
22:30
31 Ocak
Cercle Brugge-Royal Antwerp
0-4
31 Ocak
Zulte Waregem-Westerlo
0-141'
31 Ocak
St.Truiden-Sporting Charleroi
22:45
31 Ocak
Winterthur-Lausanne
1-0DA
31 Ocak
Servette-Sion
2-1DA
31 Ocak
Grasshopper-Lugano
22:30
31 Ocak
Rio Ave-Arouca
21:00
31 Ocak
Alkmaar-NEC Nijmegen
1-3
31 Ocak
Alverca-Estrela da Amadora
23:30
31 Ocak
Leicester City-Charlton Athletic
0-2
31 Ocak
Sheffield Wednesday-Wrexham
0-1
31 Ocak
Stoke City-Southampton
0-2
31 Ocak
Blackburn Rovers-Hull City
0-1
31 Ocak
Ipswich Town-Preston North End
1-1
31 Ocak
Middlesbrough-Norwich City
1-0
31 Ocak
Millwall-Sheffield United
1-1
31 Ocak
Oxford United-Birmingham City
0-2
31 Ocak
Portsmouth-West Bromwich
3-0
31 Ocak
QPR-Coventry City
2-1
31 Ocak
PEC Zwolle-Telstar
0-015'
31 Ocak
AS Monaco-Rennes
23:05
31 Ocak
Başakşehir-Rizespor
2-2
31 Ocak
Brighton-Everton
1-1
31 Ocak
Göztepe-Karagümrük
2-1DA
31 Ocak
Erzurumspor-Sarıyer
4-0
31 Ocak
Iğdır FK-Manisa FK
0-0
31 Ocak
Arca Çorum FK-Keçiörengücü
1-0
31 Ocak
Bodrum FK-Serik Belediyespor
3-0
31 Ocak
Augsburg-St. Pauli
2-1
31 Ocak
E. Frankfurt-Leverkusen
1-3
31 Ocak
Hoffenheim-Union Berlin
3-1
31 Ocak
RB Leipzig-Mainz 05
1-2
31 Ocak
Werder Bremen-Mönchengladbach
1-1
31 Ocak
Hamburger SV-Bayern Munih
0-030'
31 Ocak
Leeds United-Arsenal
0-4
31 Ocak
Lorient-Nantes
0-00'
31 Ocak
Wolves-Bournemouth
0-2
31 Ocak
Chelsea-West Ham United
0-130'
31 Ocak
Liverpool-Newcastle
23:00
31 Ocak
Real Oviedo-Girona
1-0
31 Ocak
Osasuna-Villarreal
2-2
31 Ocak
Levante-Atletico Madrid
0-029'
31 Ocak
Elche-Barcelona
23:00
31 Ocak
Pisa-Sassuolo
1-3
31 Ocak
SSC Napoli-Fiorentina
1-0DA
31 Ocak
Cagliari-Verona
22:45
31 Ocak
Paris FC-Marsilya
2-2
31 Ocak
Watford-Swansea City
0-2

Beşiktaş, Aras Kargo'yu 4 sette geçti

Beşiktaş, sahasında Aras Kargo'yu 3-1 yendi ve ligde 7. galibiyetini elde etti.

31 Ocak 2026 20:21
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş, Aras Kargo'yu 4 sette geçti




Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Beşiktaş, sahasında Aras Kargo'yu 3-1 yendi.

Bu sonuçla siyah-beyazlılar, ligdeki 7. galibiyetini elde ederken Aras Kargo ise 10. kez mağlup oldu.

Salon: Beşiktaş GAİN

Hakemler: Caner Çildir, Alper Bulut

Beşiktaş: Zeynep Sude Demirel, Szczurowska, Kurilo, Meliushkyna, Buket Gülübay, İdil Naz Başcan (Buse Kayacan, Ceren Nur Domaç, Adelusi, Merve Tanıl)

Aras Kargo: Aslıhan Kılıç, Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Olaya, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, İrem Çor, Sude Taşbaş, Hazal Selin Uygur, Defne Başyolcu, Perez)

Setler: 27-25, 25-19, 21-25, 25-20

Süre: 133 dakika (36, 31, 34, 32)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 9 7 4 34 25 34
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
12 Konyaspor 20 4 8 8 24 32 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
