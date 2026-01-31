Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. İsonem Park Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Göztepe 2-1'lik skorla kazandı.Fatih Karagümrük, 13. dakikada Serginho'nun golüyle 1-0 öne geçti.Göztepe, 20. dakikada Junior Olaitan ve 45+1. dakikada Janderson'un golleriyle 3 puana uzandı.Yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran ve bu 5 maçta 13 puan toplayan Göztepe, 39 puanla 4. sıradaki yerini korudu.Ligde üst üste 4. yenilgisini alan Karagümrük, 9 puanla son sırada kaldı.Göztepe, gelecek hafta Konyaspor deplasmanına gidecek. Karagümrük ise evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.14. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Barış Kalaycı, orta sahada kaptığı topu Serginho'ya aktardı. Defansın arkasına sarkan Serginho, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu:21. dakikada Göztepe beraberliği sağladı. Sol taraftan kullanılan kornerde seken top, ceza sahası sağ çaprazındaki Olaitan'ın önünde kaldı. Olaitan, gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi:23. dakikada Göztepe ikinci gole yaklaştı. Cherni'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içerisinde Efkan Bekiroğlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak, yandan dışarı çıktı.45+1. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Juan'ın ortasında altıpas içerisindeki Janderson'un volesinde top ağlara gitti:46. dakikada Fatih Karagümrük atağında Larsson, sol kanattan getirdiği topu ceza sahası içerisindeki Tiago Çukur'a aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Tiago Çukur'un sol çaprazdan şutunda, kaleci Lis meşin yuvarlağı önledi.61. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Ceza sahası sol çizgisi önünden serbest vuruşu kullanan Olaitan'ın yerden gönderdiği topu kaleci Grbic, güçlükle kornere çeldi.86. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Traore'nin uzak köşeye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Lis, kornere attı.: ISONEM Park Gürsel Aksel: Ömer Tolga Güldibi, Kerem Ersoy, Murat Temel: Lis, Arda Okan Kurtulan (Dk. 57 Ogün Bayrak), Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Efkan Bekiroğlu (Dk. 57 Miroshi), Olaitan (Dk. 73 Rhaldney), Janderson (Dk. 73 Jeferson), Juan (Dk. 90 Guilerme)Grbic, Esgaio, Biraschi, Anıl Yiğit Çınar, Çağtay Kurukalıp, Kranevitter, Berkay Özcan, Serginho (Dk. 63 Traore), Larsson (Dk. 63 Bartuğ Elmaz), Barış Kalaycı (Dk. 80 Ahmet Sivri), Babicka (Dk. 46 Tiago Çukur): Dk. 14 Serginho (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Dk. 21 Olaitan, Dk. 45+1 Janderson (Göztepe): Dk. 60 Anıl Yiğit Çınar, Dk. 64 Barış Kalaycı, Dk. 85 Grbic, Dk. 87 Esgaio, Dk. 90+5 Bartuğ Elmaz (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Dk. 62 Juan, Dk. 69 Dennis (Göztepe)