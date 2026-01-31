Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş, 2-1'lik skorla kazandı.
Konyaspor, 23. dakikada Deniz Türüç'ün golüyle 1-0 öne geçti. Beşiktaş, bu gole 34. dakikada Vaclav Cerny ile cevap verdi ve durum 1-1'e geldi. Beşiktaş, 77. dakikada Orkun Kökçü'nün golüyle Konyaspor karşılaşmasını 2-1 kazandı.
Beşiktaş'ta sarı kart gören El Bilal Toure, gelecek hafta cezalı duruma düştü. Malili futbolcu, gelecek hafta Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ın yeni transferi Kristjan Asllani, ilk maçında oyuna girdikten 6 dakika sonra VAR incelemesiyle kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından ligde bir hafta aradan sonra kazanan Beşiktaş, 36 puana yükseldi. Çağdaş Atan yönetiminde ligde dokuzuncu maçta da kazanmayan Konyaspor, 19 puanda kaldı.
Beşiktaş, ligde gelecek hafta sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak. Konyaspor, evinde Göztepe karşısında puan mücadelesi verecek.
Hafta arasında Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta maçları oynanacak. Beşiktaş, perşembe günü Kocaelispor deplasmanına gidecek. Konyaspor, aynı gün Aliağa FK ile karşılaşacak.
BEŞİKTAŞ'IN KADROSU
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile sahasında karşılaşan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, ligde Eyüpspor ile oynanan son maça göre 4 değişikliğe gitti.
Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny, El Bilal Toure ve Mustafa Erhan Hekimoğlu ilk 11'iyle çıktı.
Siyah-beyazlılarda yedek kulübesinde Emre Bilgin, Wilfred Ndidi, Milot Rashica, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Taylan Bulut, Kristjan Asllani, Jota Silva, Devrim Şahin ve Yasin Özcan şans bekledi.
Tecrübeli teknik adam, ligin 19. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda oynanan ve 2-2 sona eren maça göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.
Savunmanın sağında Taylan Bulut'u yedek soyunduran 53 yaşındaki teknik direktör, formayı Gökhan Sazdağı'na teslim etti. Sergen Yalçın, orta sahada Kartal Kayra Yılmaz'ın yerine ise Salih Uçan'ı görevlendirdi.
Yalçın, geçen hafta santrfor bölgesinde şans verdiği El Bilal Toure'yi sol açıkta görevlendirirken, Jota Silva ise kulübe yer aldı. Karşılaşmada en ileri uçta ise Mustafa Erhan Hekimoğlu görev yaptı.
Deneyimli çalıştırıcı, Eyüpspor karşısında ilk 11'de yer alan Milot Rashica'nın yerine de Cengiz Ünder'i sahaya sürdü.
YENİ TRANSFERLER KADRODA
Beşiktaş'ın yeni transferleri Yasin Özcan ve Kristjan Asllani, Konyaspor maçı kadrosunda yer aldı.
Teknik direktör Sergen Yalçın, iki yeni isme de yedek kulübesinde yer verdi.
Yasin Özcan ve Asllani, karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında şans bulması durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.
NDIDI'YE BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Karşılaşmadan önce Beşiktaş'ın Nijeryalı futbolcusu Wilfred Ndidi'nin vefat eden babası Sunday Ndidi unutulmadı.
Statta yapılan anonsta trafik kazasında hayatını kaybeden Sunday Ndidi için siyah-beyazlı oyuncu, ailesi ve yakınlarına başsağlığında bulunuldu.
6 ŞUBAT UNUTULMADI
6 Şubat 2023 yılında merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilde yıkıcı izler bırakan deprem unutulmadı.
Beşiktaşlı futbolcular, karşılaşmadan önce ısınma bölümüne "6 Şubat: Unutmadık! Önlem al, Hayatta kal" pankartıyla çıktı.
5 MAÇ SONRA KADRODA
Beşiktaş'ın Nijeryalı futbolcusu Wilfred Ndidi, 5 karşılaşma sonra kadroda yer aldı.
Siyah-beyazlı futbolcu, Nijerya Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda yer aldıktan sonra turnuvanın bitişinde İstanbul'a dönmüş ancak yaşadığı sakatlıktan dolayı forma giyememişti.
Ndidi, bu süreçte Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ve Ankara Keçiörengücü ile Süper Lig'de Çaykur Rizespor, Kayserispor ve Eyüpspor maçlarında formasından uzak kaldı.
BU SEZON İLK KEZ 11'DE
Beşiktaş'ın genç santrforu Mustafa Erhan Hekimoğlu, bu sezon ilk kez 11'de şans buldu.
Siyah-beyazlı formayı bu sezon 6 kez giyen 18 yaşındaki futbolcu, Konyaspor karşısında ilk kez 11'de görev yaptı.
ANONS SIRASINDA ISLIK
Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmadan önce maç kadrosunun anonsu sırasında ıslıklı protestoda bulundu.
Futbolcu isimlerinin anonsunun yapıldığı sırada bazı taraftarlar oyunculara destek verirken, bazı futbolseverler ise ıslıkla protesto etti.
YÖNETİME TEPKİ
Beşiktaş-Konyaspor karşılaşmasından önce siyah-beyazlı tribünler, kulüp yönetimini protesto etti.
Tüpraş Stadı'nda tribünde yer alan Beşiktaşlı taraftarlar, "Yönetim istifa" şeklinde tempo tuttu.
SERGEN YALÇIN'A DESTEK
Beşiktaş taraftarı, karşılaşmadan dakikalar önce teknik direktör Sergen Yalçın'ı tribüne davet ederek destek verdi.
Sergen Yalçın ise siyah-beyazlı taraftarların desteğine karşılık tribünleri selamladı.
BEŞİKTAŞ TEHLİKESİ
Beşiktaş, karşılaşmanın 22. dakikasında Orkun Kökçü ile gole yaklaştı. Milli futbolcu, çaprazdan serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Orkun'un vuruşu direkten dışarıya gitti.
KONYASPOR ÖNE GEÇTİ
Konyaspor, karşılaşmanın 23. dakikasında Beşiktaş karşısında Deniz Türüç'ün golüyle 1-0 öne geçti. Muleka'nın pasında topla buluşan Deniz Türüç, kaleci Ersin'le karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi. Konyaspor, bu golle Beşiktaş deplasmanında 1-0 öne geçti.
BEŞİKTAŞ ETKİLİ OLDU
Beşiktaş, Konyaspor'un golüne hemen cevap vermek istedi. 25. dakikada Salih Uçan'ın sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortaya El Bilal Toure kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Bahadır soluna doğru uzanarak meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.
BEŞİKTAŞ'TAN BERABERLİK GOLÜ
Beşiktaş, karşılaşmanın 34. dakikasında Vaclav Cerny'nin golüyle durumu 1-1'e getirdi. Bu dakikada soldan topla birlikte ceza sahasına giren Orkun'un yerden vuruşu kaleci Bahadır'ın müdahalesine rağmen arka direkteki Cerny'ye geldi. Çek futbolcu, boş kaleye topu ağlara gönderdi.
CENGİZ KAÇIRDI!
Beşiktaş, karşılaşmanın 42. dakikasında bir kez daha etkili oldu ve direği geçemedi. Orkun'un sol kanattan ortasında Cengiz Ünder, arka direkte boş kaldı. Cengiz'in boş pozisyondaki kafa vuruşu direkten döndü.
İLK DEVRE BERABERE
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi ve takımlar, eşitlikle soyunma odasına gitti.
MULEKA NET FIRSATI KAÇIRDI
Konyaspor, karşılaşmanın 60. dakikasında Jackson Muleka ile net fırsattan yararlanamadı. Kaleci Bahadır'ın gönderdiği uzun top Djalo'dan sekti ve Muleka'nın önünde kaldı. Muleka, kaleci Ersin'le karşı karşıya pozisyonda aşırtma bir vuruş denedi. Bu top dışarıya gitti.
GELECEK HAFTA CEZALI!
Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta El Bilal Toure, cezalı duruma düştü.
Malili futbolcu, karşılaşmanın 64. dakikasında sarı kart gördü.
Beşiktaş, Konyaspor'un ardından ligde Alanyaspor ile karşılaşacak. Toure, cezalı duruma düşmesi nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ'TA YENİ TRANSFER OYUNDA
Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Kristjan Asllani, karşılaşmanın 76. dakikasında Cengiz Ünder yerine oyuna dahil oldu. Siyah-beyazlılarda bu dakikalarda Cerny de yerini Jota Silva'ya bıraktı.
ORKUN KÖKÇÜ ATTI
Beşiktaş, karşılaşmanın 77. dakikasında Orkun Kökçü'nün attığı golle Konyaspor karşısında 2-1 öne geçti. Bu dakikada sağ kanattan Asllani'nin ortasında kaleci Bahadır topu uzaklaştıramadı ve top arka direkteki Orkun'a geldi. Dar açıda topu alan Orkun Kökçü, açısını düzelttikten sonra yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Beşiktaş, golle 2-1 öne geçti.
İLK MAÇINDA KIRMIZI
Beşiktaş'ın yeni transferi Kristjan Asllani, ilk maçında kırmızı kart gördü.
Arnavut futbolcu, Konyaspor karşılaşmasına yedek başladı ve 76. dakikada oyuna dahil oldu.
Asllani, 82. dakikada VAR incelemesinin ardından doğrudan kırmızı kart gördü.
BEŞİKTAŞ KAZANDI
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
9. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında Orkun Kökçü'nün kullandığı frikikte kaleci Bahadır Han Güngördü, topu yumruklayarak uzaklaştırdı.
22. dakikada bu kez sol çaprazda topun başına geçen Orkun Kökçü'nün kullandığı frikikte meşin yuvarlak, iki direğin birleştiği yere çarparak auta çıktı.
23. dakikada TÜMOSAN Konyaspor golü buldu. Muleka'nın orta sahadan savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Deniz Türüç, rakip kaleye ilerleyip ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu'nun altından topu ağlara gönderdi: 0-1.
25. dakikada Gökhan Sazdağı'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya penaltı noktası yakınında iyi yükselen Toure'nin kafa vuruşunda kaleci Bahadır, meşin yuvarlağı çeldi.
34. dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Ceza sahası dışında Cerny'nin havalandırdığı top, sol çapraza açıldı ve Orkun Kökçü'nün önünde kaldı. Orkun'un ceza sahası sol çaprazından yerden şutunda kaleci Bahadır'dan seken meşin yuvarlağı arka direkte Cerny tamamladı ve siyah-beyazlılar beraberliği buldu: 1-1.
42. dakikada sol kanatta Orkun Kökçü, Muleka'dan kaptığı topu bekletmeden ceza sahasına ortaladı. Arka direkte uygun pozisyonda Cengiz Ünder'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak, yakın mesafeden yan direğe çarptı ve dışarı gitti.
Müsabakanın ilk yarısı, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
60. dakikada Konyaspor net pozisyondan yararlanamadı. Kaleci Bahadır'ın uzun topunda Djalo'dan seken meşin yuvarlağı ceza sahası sağ çaprazında önünde bulan Muleka'nın sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.
77. dakikada Beşiktaş öne geçti. Asllani'nin sağ kanattan sol ayağıyla kale önüne yaptığı ortada kaleci Bahadır Han Güngördü'nün yumruklamaya çalıştığı top sol çapraza açıldı. Ceza sahası içi sol çaprazında meşin yuvarlağı sağına çeken Orkun'un düzgün vuruşunda top uzak köşeden ağlarla buluştu: 2-1.
82. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Oyuna 6 dakika önce dahil olan Asllani, takımını atağa kaldırırken Deniz Türüç'e yaptığı müdahale sonrasında oyun durdu. VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu saha kenarında izleyen hakem Batuhan Kolak, Asllani'yi doğrudan kırmızı kartla oyun dışında gönderdi.
Beşiktaş, maçı 2-1 kazandı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Batuhan Kolak, Mehmet Salih Mazlum, Suat Güz
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Uçan (Dk. 68 Rashica), Orkun Kökçü (Dk. 90+1 Kartal Kayra Yılmaz), Cengiz Ünder (Dk. 76 Asllani), Cerny (Dk. 76 Jota Silva), Toure, Mustafa Erhan Hekimoğlu (Dk. 69 Ndidi)
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Han Güngördü, Uğurcan Yazğılı (Dk. 83 Nagalo), Bazoer (Dk. 83 Arif Boşluk), Adil Demirbağ, Guilherme, Bjorlo (Dk. 87 Melih İbrahimoğlu), Berkan Kutlu, Deniz Türüç, Muleka, Bardhi (Dk. 83 Svendsen), Kramer
Goller: Dk. 23 Deniz Türüç (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 34 Cerny, Dk. 77 Orkun Kökçü (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Dk. 82 Asllani (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 21 Uğurcan Yazğılı, Dk. 57 Bazoer, Dk. 67 Adil Demirbağ, Dk. 88 Deniz Türüç, Dk. 90+5 Kramer, Dk. 90+5 Berkan Kutlu (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 51 Salih Uçan, Dk. 64 Toure (Beşiktaş)
