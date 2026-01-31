Bayern Münih, kabustan uyanamadı!

Almanya Bundesliga'nın 20. hafta maçında Bayern Münih, Hamburg'a konuk oldu.



Volksoarkstadion'da oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.



Bayern Münih'in gollerini, 42. dakikada Harry Kane ile 46. dakikada Luis Diaz attı.



Hamburg'un gollerini ise 34. dakikada penaltıdan Fabio Vieira ile 53. dakikada Luka Vuskovic kaydetti.



Bayern Münih'in Bundesliga da galibiyet hasreti 2 maça çıktı.



Öte yandan Hamburg'un galibiyet hasreti ise 6 maça çıktı.



Bu sonucun ardından Bayern Münih, puanını 51'e yükseltti. Hamburg, puanını 19 yaptı.



Almanya Bundesliga'nın gelecek haftasında Bayern Münih, Hoffenheim'i ağırlayacak. Hamburg, Heidenheim deplasmanına gidecek.



