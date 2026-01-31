Beşiktaş'tan iç sahada yine seri

Beşiktaş, sahasında ağırladığı Konyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.
İç sahada bu sezon oynadığı ilk 3 maçı kazandıktan sonra oynadığı 4 müsabakayı kazanamayan siyah-beyazlı ekip, Konyaspor'u mağlup ederek ikinci kez üst üste Tüpraş Stadı'nda 3 maçı kazandı.
Siyah-beyazlılar bu sezon Dolmabahçe'de konuk ettiği Eyüpspor, RAMS Başakşehir, Kocaelispor maçlarının ardından Çaykur Rizespor, Kayserispor ve Konyaspor'u yendi.
Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'ye yenilen Kara Kartallar, Samsunspor ve Gaziantep FK ile berabere kaldı.
- Yenilmezlik serisi 11 maç oldu
Beşiktaş, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 11 maçta rakiplerine yenilmedi.
Bu sezonun ilk yarısında evinde 3-2 kaybettiği Fenerbahçe derbisinden sonra ligde 9, kupada da 2 maça çıkan siyah-beyazlılar, bu süreçte rakiplerine yenilmedi.
Söz konusu maçlarda Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü, Kayserispor ve Konyaspor'u yenen Beşiktaş, Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor ve Eyüpspor karşılaşmalarında ise rakipleriyle berabere kaldı.
