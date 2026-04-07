Hobi bahçeleri yıkılacak mı? Hobi bahçeleri yasa teklifi

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında yapılan yeni düzenlemeler, tarım arazilerinin bölünerek ranta çevrilmesinin önüne geçmeyi hedefliyor. Planlarını baharla birlikte bahçesinde geçirmeyi düşünen mülk sahipleri araştırmalarını hızlandırdı. Peki, kimlerin bahçesi risk altında, kimler rahat bir nefes alabilir?

Kısa ve net cevap: Yeni çıkan yasa tasarısı kapsamında, MEVCUT hobi bahçelerine yönelik "geriye dönük" toptan bir yıkım kararı YOKTUR!

Kamuoyunda oluşan büyük infialin ardından konuyla ilgili en net açıklama, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den geldi. Güler, yasanın amacının geçmişte yapılanları yıkmak olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bizim böyle bir amacımız yok. Mevcut yapılarla ilgili geriye dönük bir uygulama söz konusu değil. Düzenleme ileriye dönük olacak. Tarım arazilerini ranta çevirenleri engellemeyi ve gıda güvenliğimizi sağlamayı hedefliyoruz."

Bu açıklama ile birlikte, yeni yasanın geçmişe dönük bir yıkım furyası başlatmayacağı kesinleşmiş oldu. Ancak bu durum, mevcut yapıların tamamen "yasal" ve "güvende" olduğu anlamına gelmiyor!

Hükümet düzeyinde toplu bir yıkım yasası çıkmasa da, ruhsatsız ve imara aykırı olarak inşa edilen (özellikle birinci sınıf tarım arazilerindeki) kaçak yapıların kaderi belediyelerin ve il özel idarelerinin inisiyatifindedir.

Eğer bir hobi bahçesi tarım arazisi üzerine izinsiz yapılmışsa ve yapı kayıt belgesi veya ruhsatı yoksa, belediyeler tarafından mühürlenip yıkım kararı alınabilir. (Şu an Ankara, İzmir ve Eskişehir gibi birçok ilde belediyelerin uyguladığı bölgesel yıkımlar bu kapsamdadır.)

Yani yasa geriye dönük olmasa bile, "kaçak yapı" statüsündeki her bina her an belediye ekiplerinin müdahalesiyle yıkılma riskiyle karşı karşıyadır.

Meclis'ten geçmesi beklenen yeni yasa teklifi, "hobi bahçesi" adı altında birinci sınıf tarım arazilerinin kooperatifler aracılığıyla bölünmesinin önüne geçmek için çok sert ve caydırıcı kurallar içeriyor:

Altyapı Kesintisi ve Cezalar: Kanun yasalaştıktan sonra tarım arazilerine kurulan bu tip izinsiz yapılara elektrik, su, doğal gaz ve telefon altyapısı bağlayan kuruluşlara ve kurumlara ağır idari para cezaları verilecek.

Ağır Yaptırımlar: Tarım arazilerini amacı dışında kullanan, bölen ve pazarlayan aracılara yönelik hukuki yaptırımlar daha da sertleşecek.

İleriye Dönük İzin Yok: Bundan sonra tarım arazileri üzerinde "hobi bahçesi" konseptiyle hiçbir yeni yapılaşmaya yasal zemin veya ruhsat sağlanmayacak.