31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
21:45
31 Mart
Kosova-Türkiye
21:45
31 Mart
İsveç-Polonya
21:45
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
21:45
31 Mart
İngiltere-Japonya
21:45
31 Mart
Hollanda-Ekvador
21:45
31 Mart
Slovakya-Romanya
21:45
31 Mart
İspanya-Mısır
22:00
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Newcastle United'dan Eddie Howe açıklaması!

Newcastle CEO'su Hopkinson, Howe'un geleceği konusunda net olmasa da şu anda değişiklik düşünülmediğini söyledi.

calendar 31 Mart 2026 19:55
Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Newcastle United CEO'su David Hopkinson, teknik direktör Eddie Howe'un geleceği konusunda net bir duruş sergilemese de kulübün "şu an için bir değişikliğe gitmeyi düşünmediğini" belirtti.

Newcastle, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmasına ve son dört sezonda üçüncü kez Carabao Cup'da yarı finale yükselmesine rağmen, bu sezon Howe'un ekibi için oldukça yıpratıcı geçiyor.

Özellikle son dönemde durum oldukça zorlaştı. Mart ayı ortasında Barcelona karşısında başlangıçta direnç gösteren Newcastle, Nou Camp'ta adeta teslim olarak 7-2'lik ağır bir yenilgi aldı; bu maçtan birkaç gün sonra ise ezeli rakibi Sunderland'e 2-1 mağlup oldu.

Ağır yaralayan Tyne-Wear derbisi mağlubiyetinin ardından Newcastle'ın Premier Lig'de 12. sıraya gerilemesiyle birlikte, St James' Park'taki taraftarların bir kısmı Howe ve oyuncularını yuhaladı.

Ancak yönetim, Newcastle'ı 2023 ve 2025 yıllarında Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan ve geçen sezon EFL Kupası'nı kazanarak kulübün yetmiş yıllık büyük kupa hasretine son veren Howe'un arkasında durmaya devam ediyor.

Desteği tam anlamıyla kesin olmasa da Hopkinson, bu hafta yaptığı açıklamada Newcastle'ın şu anda menajer değişikliği konusunda "bu tür görüşmeler yapmadığını" vurguladı.

Hopkinson şu ifadeleri kullandı:

"Geleceği hakkında bir duruşum yok. Söyleyebileceğim tek şey, derbi mağlubiyetinin canımızı yaktığıdır. Bunu ciddiye alıyoruz. İçimizde 'Aman canım, alt tarafı üç puan gitti, yolumuza bakalım' diyen kimse yok. Bu yenilgi bizde derin bir iz bıraktı.

Geçtiğimiz günlerde Eddie ile baş başa iki saatlik bir öğle yemeği yedik ve bu konu dahil pek çok şeyi enine boyuna konuştuk.

Eddie bizim menajerimiz. Sezon sonuna kadar harika bir seri yakalamayı bekliyorum; geleceği ise vakti geldiğinde konuşuruz. Şu anda tamamen bu sezonki rekabete odaklanmış durumdayız."

Bu sezon Newcastle United'ın Premier Lig performansı 

Premier Lig'de 31 maç sonunda 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 12. sırada bulunuyor.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.