12 Haziran okullar tatil mi? 12 Haziran 2026 Cuma günü okullar tatil edilecek mi, neden?

Sınav hazırlıklarının yanı sıra yaz tatili heyecanını da şimdiden yaşamaya başlayan milyonlarca öğrenci için durum netleşti. Planlarını hafta sonuna göre yapacak olan veliler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, cuma günü okullarda son durum ne?

Kısa ve net cevap: Evet, 12 Haziran 2026 Cuma günü tüm Türkiye genelindeki ilkokul, ortaokul ve liseler TATİL EDİLMİŞTİR! MEB tarafından alınan karar doğrultusunda, cuma günü okullarda ders işlenmeyecek ve milyonlarca öğrenci için hafta sonu tatili bir gün erken başlamış olacak. Hafta sonu tatilinin ardından tüm kademelerdeki öğrenciler, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecekler.

Cuma gününün tatil edilmesinin arkasında yatan temel neden, 8. sınıf öğrencilerini yakından ilgilendiren LGS sınavı organizasyonudur. Bilindiği üzere, Türkiye - Avustralya Dünya Kupası maçı nedeniyle daha önce 14 Haziran Pazar günü yapılacağı açıklanan LGS sınavı, Bakan Yusuf Tekin'in duyurusuyla 13 Haziran Cumartesi gününe alınmıştı.

Sınavın cumartesi günü yapılacak olması nedeniyle, sınav binalarının ve salonlarının dezenfekte edilmesi, sıra düzenlerinin ayarlanması ve salon görevlilerinin hazırlıklarını eksiksiz tamamlayabilmesi için okulların boş olması gerekmektedir.

Bu hazırlıkların güvenli ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi amacıyla sınavdan bir önceki gün olan 12 Haziran Cuma günü eğitime bir günlük ara verilmiştir.

LGS sınavının atlatılması ve haziran ayının ortasına gelinmesiyle birlikte en çok sorulan "Yaz tatili ne zaman başlıyor?" sorusunun yanıtı da MEB'in resmi çalışma takviminde sabittir.

Eylül ayında başlayan yoğun eğitim maratonu, 26 Haziran 2026 Cuma günü öğrencilere son karnelerin dağıtılmasıyla birlikte sona erecek. Yaklaşık 184 iş günü süren 2025-2026 eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından öğrenciler, eylül ayının ilk haftalarına kadar sürecek olan uzun yaz tatili dönemine giriş yapacaklar.