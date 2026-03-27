Yasak Elma yeniden mi başlıyor, ne zaman başlıyor?

Yıldız Argun ve Ender Çelebi karakterlerinin unutulmaz diyalogları, bitmek bilmeyen entrikaları ve her bölümüyle reyting rekorları kıran hikayesi, final yapmasına rağmen popülerliğini hiç kaybetmedi. Özellikle dijital platformların eski efsaneleri geri döndürme akımına Yasak Elma'nın da dahil olup olmayacağı büyük merak konusu oldu. Peki, iddia edildiği gibi Yasak Elma ekranlara geri mi dönüyor?

Kısa ve net cevap: Yasak Elma dizisinin televizyon ekranlarında 7. sezonuyla devam edeceğine dair şu an için verilmiş resmi bir karar bulunmamaktadır. Ancak dizinin yapım şirketi Medyapım ve başrol oyuncularından gelen bazı sinyaller, projenin tamamen rafa kalkmadığını gösteriyor. 2026 yılı itibarıyla kulislerde konuşulan en güçlü iddia; dizinin bir "devam sezonu" değil, özel bir "Yasak Elma Filmi" veya dijital platformlar için sınırlı bölümlük bir "Spin-off" projesi olarak geri döneceği yönünde. Peki, oyuncular bu geri dönüşe ne diyor?

Dizinin kalbi olan Eda Ece (Yıldız) ve Şevval Sam (Ender), verdikleri son röportajlarda Yasak Elma setini ve karakterlerini çok özlediklerini her fırsatta dile getiriyorlar. Özellikle Eda Ece'nin annelik sürecinin ardından setlere dönme hazırlığı içinde olması, hayranlarını heyecanlandırdı. Yapımcı Fatih Aksoy'un "Doğru zaman ve doğru senaryo gelirse neden olmasın?" şeklindeki ılımlı yaklaşımı, Yasak Elma efsanesinin 2026 sonunda veya 2027 başında bir dijital platform (Disney+ veya Netflix gibi) üzerinden sürpriz yapabileceği ihtimalini güçlendiriyor.