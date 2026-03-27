Haber Tarihi: 27 Mart 2026 15:06 -
Güncelleme Tarihi:
27 Mart 2026 15:06
Yasak Elma yeniden mi başlıyor, ne zaman başlıyor?
Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan, entrika ve mizah dolu sahneleriyle sosyal medyayı kasıp kavuran fenomen dizisi Yasak Elma hakkında ortaya atılan "yeniden başlıyor" iddiaları, milyonlarca hayranını ayağa kaldırdı. 6 sezon boyunca ekranlarda fırtınalar estiren ve 2023 yılında görkemli bir finalle veda eden yapımın geri döneceğine dair sızıntılar, arama motorlarında günün en çok merak edilen sorusunu beraberinde getirdi. Peki, Yasak Elma yeniden mi başlıyor? Yasak Elma 7. sezon ne zaman çıkacak? İşte efsane dizinin akıbetine dair tüm son dakika detayları…
Yıldız Argun ve Ender Çelebi karakterlerinin unutulmaz diyalogları, bitmek bilmeyen entrikaları ve her bölümüyle reyting rekorları kıran hikayesi, final yapmasına rağmen popülerliğini hiç kaybetmedi. Özellikle dijital platformların eski efsaneleri geri döndürme akımına Yasak Elma'nın da dahil olup olmayacağı büyük merak konusu oldu. Peki, iddia edildiği gibi Yasak Elma ekranlara geri mi dönüyor?
YASAK ELMA YENİDEN Mİ BAŞLIYOR 2026?Kısa ve net cevap: Yasak Elma dizisinin televizyon ekranlarında 7. sezonuyla devam edeceğine dair şu an için verilmiş resmi bir karar bulunmamaktadır. Ancak dizinin yapım şirketi Medyapım ve başrol oyuncularından gelen bazı sinyaller, projenin tamamen rafa kalkmadığını gösteriyor. 2026 yılı itibarıyla kulislerde konuşulan en güçlü iddia; dizinin bir "devam sezonu" değil, özel bir "Yasak Elma Filmi" veya dijital platformlar için sınırlı bölümlük bir "Spin-off" projesi olarak geri döneceği yönünde. Peki, oyuncular bu geri dönüşe ne diyor?EDA ECE VE ŞEVVAL SAM YENİDEN BİR ARADA MI?Dizinin kalbi olan Eda Ece (Yıldız) ve Şevval Sam (Ender), verdikleri son röportajlarda Yasak Elma setini ve karakterlerini çok özlediklerini her fırsatta dile getiriyorlar. Özellikle Eda Ece'nin annelik sürecinin ardından setlere dönme hazırlığı içinde olması, hayranlarını heyecanlandırdı. Yapımcı Fatih Aksoy'un "Doğru zaman ve doğru senaryo gelirse neden olmasın?" şeklindeki ılımlı yaklaşımı, Yasak Elma efsanesinin 2026 sonunda veya 2027 başında bir dijital platform (Disney+ veya Netflix gibi) üzerinden sürpriz yapabileceği ihtimalini güçlendiriyor.
