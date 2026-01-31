31 Ocak
Beşiktaş-Konyaspor
2-1
31 Ocak
Alanyaspor-Eyüpspor
1-3
31 Ocak
Santa Clara-Estoril
2-4
31 Ocak
S. Rotterdam-FC Groningen
23:00
31 Ocak
Bochum-Schalke 04
2-0
31 Ocak
E.Braunschweig-Karlsruher SC
1-0
31 Ocak
Holstein Kiel-Greuther Fürth
1-2
31 Ocak
Kaiserslautern-Elversberg
0-08'
31 Ocak
Cercle Brugge-Royal Antwerp
0-4
31 Ocak
Zulte Waregem-Westerlo
0-1
31 Ocak
St.Truiden-Sporting Charleroi
22:45
31 Ocak
Winterthur-Lausanne
2-1
31 Ocak
Servette-Sion
3-3
31 Ocak
Grasshopper-Lugano
0-06'
31 Ocak
Rio Ave-Arouca
0-379'
31 Ocak
Alkmaar-NEC Nijmegen
1-3
31 Ocak
Alverca-Estrela da Amadora
23:30
31 Ocak
Leicester City-Charlton Athletic
0-2
31 Ocak
Sheffield Wednesday-Wrexham
0-1
31 Ocak
Stoke City-Southampton
0-2
31 Ocak
Blackburn Rovers-Hull City
0-1
31 Ocak
Ipswich Town-Preston North End
1-1
31 Ocak
Middlesbrough-Norwich City
1-0
31 Ocak
Millwall-Sheffield United
1-1
31 Ocak
Oxford United-Birmingham City
0-2
31 Ocak
Portsmouth-West Bromwich
3-0
31 Ocak
QPR-Coventry City
2-1
31 Ocak
PEC Zwolle-Telstar
4-190'
31 Ocak
AS Monaco-Rennes
23:05
31 Ocak
Başakşehir-Rizespor
2-2
31 Ocak
Brighton-Everton
1-1
31 Ocak
Göztepe-Karagümrük
2-1
31 Ocak
Erzurumspor-Sarıyer
4-0
31 Ocak
Iğdır FK-Manisa FK
0-0
31 Ocak
Arca Çorum FK-Keçiörengücü
1-0
31 Ocak
Bodrum FK-Serik Belediyespor
3-0
31 Ocak
Augsburg-St. Pauli
2-1
31 Ocak
E. Frankfurt-Leverkusen
1-3
31 Ocak
Hoffenheim-Union Berlin
3-1
31 Ocak
RB Leipzig-Mainz 05
1-2
31 Ocak
Werder Bremen-Mönchengladbach
1-1
31 Ocak
Hamburger SV-Bayern Munih
2-2
31 Ocak
Leeds United-Arsenal
0-4
31 Ocak
Lorient-Nantes
1-179'
31 Ocak
Wolves-Bournemouth
0-2
31 Ocak
Chelsea-West Ham United
3-2
31 Ocak
Liverpool-Newcastle
23:00
31 Ocak
Real Oviedo-Girona
1-0
31 Ocak
Osasuna-Villarreal
2-2
31 Ocak
Levante-Atletico Madrid
0-0
31 Ocak
Elche-Barcelona
23:00
31 Ocak
Pisa-Sassuolo
1-3
31 Ocak
SSC Napoli-Fiorentina
2-1
31 Ocak
Cagliari-Verona
22:45
31 Ocak
Paris FC-Marsilya
2-2
31 Ocak
Watford-Swansea City
0-2

Çağdaş Atan: "Amatörce gol yedik"

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaş maçı sonrası konuştu.

calendar 31 Ocak 2026 22:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Çağdaş Atan: 'Amatörce gol yedik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Çağdaş Atan, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Maçtan önce de söylemiştim. Beşiktaş'ın bir 11'ini tercih etsem, geçen haftakini ederdim. Bazen oyun böyle. Beşiktaş yanlıştan doğruyu buldu. Eyüp maçının ikinci yarısındaki 11, analizlerini yaptığımız ve beklediğimiz 11 karşımıza geldi. Çok iyi ve canlı, enerjik başladılar. İyi baskıya geldiler. Biz bugün savunma anlamında çoğu şeyi doğru yaptık. Baskıya çıkmaya çalıştığımız yerde çok fazla enerjik oyuncuları var. Hareketli oyuncuları var. 3-1-6'ya dönüyorlar. Birebir eşleşmek zorlaştı. Bekleme pozisyonunda neredeyse Cengiz'in kafa vuruşu dışında bir şey vermedik. Attığımız gol birinci sınıf bir gol oldu. Mükemmel bir gol attık. Yediğimiz goller ise amatörce. İki golü de yememeliydik. İlk golde üç oyuncu birbirine girdi. Top rakipte kaldı. İkinci golde de, o bölüme kadar güvenli duruyorduk. Maç bize gelmişti. Ceza alanında etkiliydik. Maç bize gelirken Orkun çok güzel bir gol oldu. Üzgünüz tabii ki. Oyun iyi bana göre. Bugün yine eksiklerimiz vardı ama disiplinli, sahada iyi duran, ne oynadığı belli olan, organizasyonları deneyen ve golü atan bir Konyaspor vardı. Kazanamıyoruz, kazanmamız lazım. Önce kupa maçımız var. Göztepe maçı final gibi bir maç. Bu iki maça konsantre olup yola devam etmeliyiz." dedi.

Ligde dokuz maçtır galibiyete hasret kalmalarının baskı oluşturduğunu söyleyen 45 yaşındaki teknik adam, "Kazanamama durumu baskı oluşturuyor. Oyuncularımızın rahat davranmalarını istesek, kaosa girmeden çalıştıklarımıza odaklı oynamaya yöneltsek de Kayserispor maçında yenilen, Eyüpspor maçında ilk yarı 3-0, 4-0 olurdu. Oyun iyi mi, iyi. Gelişiyoruz. Skora taşımalıyız. Uzun bir seri oldu, farkındayız. O yüzden Göztepe maçı çok önemli." sözlerini sarf etti.


 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
12 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
13 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
