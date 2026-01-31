Mustafa Erhan Hekimoğlu'ndan Sergen Yalçın itirafı!

Beşiktaş 'ta Mustafa Erhan Hekimoğlu, Konyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Mücadelenin zorluğuna dikkat çeken Hekimoğlu, alınan galibiyetin değerini vurgulayarak, "Bizim için zor bir maçtı. Zor derken mücadeleci bir maçtı. Herkes karakterini, yüreğini ortaya koydu. Öyle oynadık ve sonunda 3 puanı aldık. Çok mutluyuz" dedi.

Teknik ekibe de ayrı bir parantez açan genç oyuncu, kendisine duyulan güvenin performansına yansıdığını belirtti:ifadelerini kullandı.Maçtaki görev tanımını da paylaşan Hekimoğlu,sözleriyle sahadaki rolünü anlattı.