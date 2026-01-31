Sergen Yalçın'dan Rafa Silva itirafı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ligde Konyaspor ile oynadıkları maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Yalçın, takımdan ayrılan ve Benfica'ya geri dönen Rafa Silva ile ilgili dikkat çeken sözler kullandı.
Siyah-beyazlı teknik adam, "Rafa vakası Aboubakar vakasından daha vahim. Ben böyle bir tarz oyuncu görmedim. Takımın en pahalı oyuncusu durup dururken 'Maçlara ve antrenmanlara çıkmayacağım.' diyor. Sen idare edemedin diyorlar, nereden biliyorsun bizimle birlikte miydin? Böyle bir vakayı idare edemezsiniz, gönderirsiniz. Rafa'dan 20 milyon avroya yakın karımız var. Bu da gelecek için önümüzü açtı. Çağırdık konuştuk, 'Sen bizim en iyi oyuncumuzsun, sana ihtiyacımız var.' dedim, neredeyse kendi inanmadığım şeyleri söyledim ama yine olmadı." diye konuştu.
Benfica'ya transferinden önce Beşiktaş'ta bu sezon 17 maçta süre bulan Rafa Silva, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.
