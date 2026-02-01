Ademola Lookman transferinde büyük belirsizlik!

Atalanta forması giyen Ademola Lookman için büyük bir transfer gündemi yaşanıyor.
ATLETICO ANLAŞTI
Di Marzio'nun haberine göre, Atletico Madrid, Nijeryalı futbolcu için Atalanta ile anlaştı. Atletico Madrid ve Atalanta, Lookman transferi için 35 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus karşılığında anlaşma sağladı.
ATLETICO'YA ONAY VERDİ
Fenerbahçe'ye transfer olmak isteyen Lookman, başlangıçta Atletico Madrid'e gitmek istemedi. 28 yaşındaki futbolcu, yapılan görüşmelerin ardından Atletico Madrid'e ikna oldu ve İspanyol ekibine transferine onay verdi.
FENERBAHÇE'DEN YENİ HAMLE
Fenerbahçe, bu gelişmelerin ardından Lookman transferinde yeniden devreye girdi ve vites yükseltti.
ÖDEME KOŞULLARI
BANKA TEMİNATI
Sarı-lacivertliler, Lookman'a net 8.5 milyon euro maaş ve bonus içeren bir maaş teklifinde bulundu. Fenerbahçe, Atalanta ile de 40 milyon euro'luk bonservis konusunda anlaşma sağladı. Ancak takımlar arasında ödeme koşulları ve banka teminatı konusunda henüz anlaşma sağlanmadı.
KARARI BEKLENİYOR
Fenerbahçe ve Atletico Madrid, Lookman'ın geleceği için vereceği kararı bekliyor. Nijeryalı futbolcunun, kısa süre içerisinde geleceğine karar vermesi ve bu iki ekipten birine imza atması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Atalanta forması altında bu sezon 19 maçta süre bulan Lookman, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.
ATLETICO ANLAŞTI
Di Marzio'nun haberine göre, Atletico Madrid, Nijeryalı futbolcu için Atalanta ile anlaştı. Atletico Madrid ve Atalanta, Lookman transferi için 35 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus karşılığında anlaşma sağladı.
ATLETICO'YA ONAY VERDİ
Fenerbahçe'ye transfer olmak isteyen Lookman, başlangıçta Atletico Madrid'e gitmek istemedi. 28 yaşındaki futbolcu, yapılan görüşmelerin ardından Atletico Madrid'e ikna oldu ve İspanyol ekibine transferine onay verdi.
FENERBAHÇE'DEN YENİ HAMLE
Fenerbahçe, bu gelişmelerin ardından Lookman transferinde yeniden devreye girdi ve vites yükseltti.
ÖDEME KOŞULLARI
BANKA TEMİNATI
Sarı-lacivertliler, Lookman'a net 8.5 milyon euro maaş ve bonus içeren bir maaş teklifinde bulundu. Fenerbahçe, Atalanta ile de 40 milyon euro'luk bonservis konusunda anlaşma sağladı. Ancak takımlar arasında ödeme koşulları ve banka teminatı konusunda henüz anlaşma sağlanmadı.
KARARI BEKLENİYOR
Fenerbahçe ve Atletico Madrid, Lookman'ın geleceği için vereceği kararı bekliyor. Nijeryalı futbolcunun, kısa süre içerisinde geleceğine karar vermesi ve bu iki ekipten birine imza atması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Atalanta forması altında bu sezon 19 maçta süre bulan Lookman, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.