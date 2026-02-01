Voleybol Sultanlar Ligi'nde Galatasaray-Fenerbahçe derbisi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasındaki derbi maçında Galatasaray Daikin ile Fenerbahçe Medicana 1 Şubat Pazar günü karşı karşıya gelecek.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi Seçkin Yener ve Uğur Ateş hakem ikilisi yönetecek. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
Ligdeki 18 maçta 15 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli ekip, 47 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Sarı-kırmızılar ise 13 galibiyet, 5 yenilgi sonucunda 41 puanla 5. sırada bulunuyor.
Sezonun ilk yarısındaki iki takımın maçını Fenerbahçe Medicana, 3-2 kazandı.
