İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Liverpool, sahasında Newcastle United ile karşı karşıya geldi. Liverpool, Anfield'da oynanan maçı 4-1'lik skorla kazandı.Newcastle United, karşılaşmanın 36. dakikasında Anthony Gordon ile 1-0 öne geçti.Liverpool, Hugo Ekitike'nin 41 ve 43. dakikalarda attığı gollerle ilk devreyi 2-1 önde tamamladı.Ev sahibi Liverpool, 67. dakikada Florian Wirtz ile bir gol daha bularak maçı 3-1'e getirdi. Liverpool, Ibrahima Konate'nin 90+3. dakikada golüyle maçı 4-1 kazandı.Liverpool, bu galibiyetle birlikte ligde 5 hafta sonra kazandı. Newcastle United'ın ligde galibiyet hasreti 3 maça yükseldi.Bu sonucun ardından Liverpool, 39 puana yükseldi. Newcastle United, 33 puanda kaldı.Ligin gelecek haftasında Liverpool, sahasında Manchester City'yi ağırlayacak. Newcastle United, evinde Brentford ile karşı karşıya gelecek.