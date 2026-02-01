İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Liverpool, sahasında Newcastle United ile karşı karşıya geldi. Liverpool, Anfield'da oynanan maçı 4-1'lik skorla kazandı.
Newcastle United, karşılaşmanın 36. dakikasında Anthony Gordon ile 1-0 öne geçti.
Liverpool, Hugo Ekitike'nin 41 ve 43. dakikalarda attığı gollerle ilk devreyi 2-1 önde tamamladı.
Ev sahibi Liverpool, 67. dakikada Florian Wirtz ile bir gol daha bularak maçı 3-1'e getirdi. Liverpool, Ibrahima Konate'nin 90+3. dakikada golüyle maçı 4-1 kazandı.
Liverpool, bu galibiyetle birlikte ligde 5 hafta sonra kazandı. Newcastle United'ın ligde galibiyet hasreti 3 maça yükseldi.
Bu sonucun ardından Liverpool, 39 puana yükseldi. Newcastle United, 33 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Liverpool, sahasında Manchester City'yi ağırlayacak. Newcastle United, evinde Brentford ile karşı karşıya gelecek.
Newcastle United, karşılaşmanın 36. dakikasında Anthony Gordon ile 1-0 öne geçti.
Liverpool, Hugo Ekitike'nin 41 ve 43. dakikalarda attığı gollerle ilk devreyi 2-1 önde tamamladı.
Ev sahibi Liverpool, 67. dakikada Florian Wirtz ile bir gol daha bularak maçı 3-1'e getirdi. Liverpool, Ibrahima Konate'nin 90+3. dakikada golüyle maçı 4-1 kazandı.
Liverpool, bu galibiyetle birlikte ligde 5 hafta sonra kazandı. Newcastle United'ın ligde galibiyet hasreti 3 maça yükseldi.
Bu sonucun ardından Liverpool, 39 puana yükseldi. Newcastle United, 33 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Liverpool, sahasında Manchester City'yi ağırlayacak. Newcastle United, evinde Brentford ile karşı karşıya gelecek.