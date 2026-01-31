Fransızlar Jhon Duran gelişmesini son dakika olarak geçti

Sezon başında Al Nassr'dan kiralanan Jhon Duran'ın devre arasında takımdan ayrılabileceği iddiaları gündeme gelmişti. Kolombiyalı futbolcu için Fransa'dan Lille ve Rennes'in devrede olduğu öne sürülmüştü.





Ancak Fransa basınından Le Parisien, Jhon Duran transferine ilişkin dikkat çeken bir gelişmeyi duyurdu.



TRANSFER İPTAL OLDU



Habere göre Duran'ın Fenerbahçe'den Lille'e transferi iptal oldu ve Fransız ekibi Kolombiyalı oyuncuyu gündeminden çıkardı.





Aynı haberde Rennes cephesinin de Jhon Duran transferinden vazgeçtiği bilgisine yer verildi. Böylece Fransa Ligue 1'den gelen iki talebin de sona erdiği, Jhon Duran'ın kısa vadede Fransa'ya transferinin söz konusu olmadığı ifade edildi.



PERFORMANSI



Bu sezon Fenerbahçe forması ile 21 maça çıkan Duran, 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.



