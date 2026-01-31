Recep Uçar'dan Galatasaray maçı açıklaması

31 Ocak
Beşiktaş-Konyaspor
1-1DA
31 Ocak
Alanyaspor-Eyüpspor
1-3
31 Ocak
Santa Clara-Estoril
2-4
31 Ocak
S. Rotterdam-FC Groningen
23:00
31 Ocak
Bochum-Schalke 04
2-0
31 Ocak
E.Braunschweig-Karlsruher SC
1-0
31 Ocak
Holstein Kiel-Greuther Fürth
1-2
31 Ocak
Kaiserslautern-Elversberg
22:30
31 Ocak
Cercle Brugge-Royal Antwerp
0-4
31 Ocak
Zulte Waregem-Westerlo
0-145'
31 Ocak
St.Truiden-Sporting Charleroi
22:45
31 Ocak
Winterthur-Lausanne
1-045'
31 Ocak
Servette-Sion
2-145'
31 Ocak
Grasshopper-Lugano
22:30
31 Ocak
Rio Ave-Arouca
0-03'
31 Ocak
Alkmaar-NEC Nijmegen
1-3
31 Ocak
Alverca-Estrela da Amadora
23:30
31 Ocak
Leicester City-Charlton Athletic
0-2
31 Ocak
Sheffield Wednesday-Wrexham
0-1
31 Ocak
Stoke City-Southampton
0-2
31 Ocak
Blackburn Rovers-Hull City
0-1
31 Ocak
Ipswich Town-Preston North End
1-1
31 Ocak
Middlesbrough-Norwich City
1-0
31 Ocak
Millwall-Sheffield United
1-1
31 Ocak
Oxford United-Birmingham City
0-2
31 Ocak
Portsmouth-West Bromwich
3-0
31 Ocak
QPR-Coventry City
2-1
31 Ocak
PEC Zwolle-Telstar
0-019'
31 Ocak
AS Monaco-Rennes
23:05
31 Ocak
Başakşehir-Rizespor
2-2
31 Ocak
Brighton-Everton
1-1
31 Ocak
Göztepe-Karagümrük
2-1DA
31 Ocak
Erzurumspor-Sarıyer
4-0
31 Ocak
Iğdır FK-Manisa FK
0-0
31 Ocak
Arca Çorum FK-Keçiörengücü
1-0
31 Ocak
Bodrum FK-Serik Belediyespor
3-0
31 Ocak
Augsburg-St. Pauli
2-1
31 Ocak
E. Frankfurt-Leverkusen
1-3
31 Ocak
Hoffenheim-Union Berlin
3-1
31 Ocak
RB Leipzig-Mainz 05
1-2
31 Ocak
Werder Bremen-Mönchengladbach
1-1
31 Ocak
Hamburger SV-Bayern Munih
1-034'
31 Ocak
Leeds United-Arsenal
0-4
31 Ocak
Lorient-Nantes
0-04'
31 Ocak
Wolves-Bournemouth
0-2
31 Ocak
Chelsea-West Ham United
0-135'
31 Ocak
Liverpool-Newcastle
23:00
31 Ocak
Real Oviedo-Girona
1-0
31 Ocak
Osasuna-Villarreal
2-2
31 Ocak
Levante-Atletico Madrid
0-033'
31 Ocak
Elche-Barcelona
23:00
31 Ocak
Pisa-Sassuolo
1-3
31 Ocak
SSC Napoli-Fiorentina
1-0DA
31 Ocak
Cagliari-Verona
22:45
31 Ocak
Paris FC-Marsilya
2-2
31 Ocak
Watford-Swansea City
0-2

Recep Uçar'dan Galatasaray maçı açıklaması

Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, ligde gelecek hafta oynayacakları Galatasaray maçı için konuştu.

calendar 31 Ocak 2026 20:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Recep Uçar'dan Galatasaray maçı açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Recep Uçar, ikinci yarıda daha üstün oynadıklarını söyledi.

Uçar, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini paylaştı.

Ligde 6 haftadır kaybetmeyen ve son 4 maçını kazanan çok formda bir takıma karşı sahaya galibiyet için çıktıklarını belirten Recep Uçar, "İlk devrede daha kontrollü oyunu tercih ettik. Penaltı pozisyonu bizim dengemizi bozdu. Doğru müdahale yaparak oyunun 11'e 11 bitmesini sağlayan VAR hakemine teşekkür ederim. Her zaman onları eleştiriyoruz ama iyi yönetim gösterdiklerinde de haklarını vermemiz lazım. İlk yarıda oyunu daha fazla Başakşehir kontrol etti. Son dakikada bulduğumuz gol bize moral verdi." ifadelerini kullandı.


Devre arasında taktiksel değişikliğe gittiklerini vurgulayan 50 yaşındaki teknik adam, "Oyunun değiştiği an, devre arasında yaptığımız taktiksel değişiklikle baskılı bir oyunu tercih etmemiz ve bunun karşılığını almamızdı. Daha fazla pozisyon ürettik ve ikinci golü bularak öne geçtik. Başakşehir çok uzun bir takım. Daha sonra skor 2-2 oldu. Son 15 dakikaya baktığımızda bir puanı kazanan değil 2 puanı kaybeden takımdık. Bir puan bizi çok mutlu etmedi ama Başakşehir'den alınan 1 puan değerli. Buradan boş dönmüyoruz. Özellikle ikinci yarıda ortaya koydukları kazanma arzusu dolayısıyla oyuncularımı tebrik ediyorum. 19 yılını Başakşehir Kulübünde geçiren bir insan olarak onlara başarılar diliyorum. Nuri Şahin çok sevdiğim bir meslektaşım. Çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Recep Uçar, Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'ı konuk edeceklerinin hatırlatılması üzerine, "Rakibin kim olduğu önemli değil. İyi oyunlar oynamak istiyoruz. Bugün keyifli bir müsabaka oldu. Güzel bir futbol seyrettirdiğimizi düşünüyorum. Bu, ligin marka değeri açısından önemli. Galatasaray maçı, zor bir müsabaka. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 9 7 4 34 25 34
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
12 Konyaspor 20 4 8 8 24 32 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.